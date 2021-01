Gemeinde Erndtebrück unterstützt neuen Familien-Apfel-Weg

Erndtebrück Dieser Weg soll Spielplätze, Rosengarten und Ederauenpark verbinden, so die Kinder von Plant-For-The-Planet und der SGV Erndtebrück

Die Gemeinde Erndtebrück möchte das gemeinsame Projekt für einen innerörtlichen Lehrpfad der Gruppe von Plant-For-The-Planet und des SGV Erndtebrück gerne unterstützen. Ziel ist es, im Ortskern einen Wanderweg für die ganze Familie zu erschaffen, der die Spielplätze und besondere Orte wie den Rosengarten oder den Ederauenpark verbindet.

Die Edergemeinde bezeichnet sich selbst als lebenswerten Ort für Familien: "Die Nähe zu Bildungseinrichtungen und zur freien Natur sowie das lebendige Vereinsleben machen die Edergemeinde zu einem Ort, an dem sich Familien über Generationen hinweg beheimatet fühlen."

Kluge Infos an den Stationen

Worum es in dem Projekt konkret geht, erklären die Kinder von Plant-For-The-Planet und der SGV Erndtebrück: "Wir haben eine gemeinsame Idee: Wir wollen einen Familien-Weg rund um das Thema Apfel hier in Erndtebrück entwickeln. Wir möchten einen Wanderweg für die ganze Familie erschaffen – und das mitten in Erndtebrück. Dieser Weg soll die Erndtebrücker Spielplätze, den Rosengarten und den Ederauenpark verbinden. An den Stationen soll es spannende und kluge Informationen zu Bäumen und unserer Umwelt geben – für uns und für unsere Eltern. Damit wir Kinder Lust bekommen, von Station zu Station zu gehen, gibt es ein Quiz. Und natürlich wollen wir an diesen Orten Bäume pflanzen – Apfelbäume."

Unterstützung ist jetzt gefragt

"Natürlich möchten wir, dass Familien in Bewegung kommen, gemeinsam etwas unternehmen und neben Spaß und Spiel sogar etwas lernen. Ein solcher Weg ist aber auch touristisch wertvoll. Wir denken an Apfelkuchen, Apfel-Leberwurst oder Apfel-Eis – die Erndtebrücker Händler und Gastronomen sind hier gefragt. Der Weg kann außerdem Besucher nach Erndtebrück locken."

Ein Aufruf der Kinder: "Kauft, verschenkt und nascht unsere Gute Schokolade. Pro Tafel spendet Ihr damit 30 Cent für unseren Apfel-Lehrpfad. Ihr könnt auch spenden: Für Spenden zur Finanzierung des Weges haben wir ein Spendenkonto bei der Volksbank eingerichtet. Redet darüber, schaut auf unserem Instagram-Account vorbei oder schreibt uns, wenn Ihr Fragen habt oder mit anpacken wollt!"

Spendenkonto-Inhaber: Plant-For-The-Planet

IBAN: DE75 4606 3405 0517 0877 00