Gemeinde regt „Beethovenstraße“ fürs Neubaugebiet an

Erndtebrück. Die Verwaltung im Erndtebrücker Rathaus argumentiert bei ihrem Vorschlag auch mit dem Ergebnis einer Bürgerbefragung aus dem vergangenen Jahr.

Der Erndtebrücker Kernort soll eine neue Beethovenstraße bekommen. Entstehen soll sie im Neubaugebiet zwischen den Gemeindestraßen Altenschlager Weg, Grimbachstraße und Roger-Drapie-Straße. Über einen entsprechenden Beschlussvorschlag aus dem Rathaus beraten am Montag, 26. April, die Politiker im Ausschuss für Bauen und Gemeinde-Entwicklung. Das letzte Wort hat dann am 12. Mai der Gemeinderat.

Für ihren Vorschlag argumentiert die Gemeindeverwaltung unter anderem mit einer Bürgerbefragung im vergangenen Jahr. Auf die Frage „Wie würden Sie eine neue Straße in Erndtebrück nennen?“ seien viele Anregungen aus der Bevölkerung gekommen – darunter eben auch diese: „Es gibt eine Mozartstraße, aber keine Beethovenstraße.“

Mozartstraße ganz in der Nähe

An der Mozartstraße in Erndtebrück, die ganz in der Nähe der geplanten neuen Straße liegt, befindet sich unter anderem das Hallenbad. Im Übrigen wäre Ludwig van Beethoven vergangenes Jahr 250 Jahre alt geworden, so die Verwaltung weiter. Und: Das inzwischen verlängerte Jubiläumsjahr für den berühmten Komponisten aus Bonn sei zugleich Chance und Verpflichtung für die Kulturnation Deutschland.

Der Ausschuss für Bauen und Gemeinde-Entwicklung tagt am 26. April ab 17.30 Uhr öffentlich im Rathaus Erndtebrück, Sitzungssaal.