Gemeindebücherei Wingeshausen: 10.000 Bücher, DVDs und mehr

Die Gemeindebücherei der evangelischen Kirchengemeinde Wingeshausen ist nun neu eingerichtet und wartet auf die Besucher.

Wingeshausen. Rund 10.000 Bücher, DVDs und Hörbücher warten in der Bücherei der Evangelischen Kirchengemeinde Wingeshausen darauf, ausgeliehen zu werden. Sandra Peiser ist dafür zuständig – sie bietet hier eine gute Mischung aus Bewährtem und Neuem, achtet darauf, dass das abwechslungsreiche Angebot stets auf der Höhe der Zeit ist. Ein wenig im Gegensatz dazu stand bis vor Kurzem das Mobiliar in der Gemeindebücherei: Das alte rote Sofa und der große Besprechungstisch waren etwas in die Jahre gekommen. Doch dann, so Sandra Peiser, habe Rikarde Riedesel als Abteilungsleiterin „Kultur und Erwachsenenbildung“ bei der Stadt Bad Berleburg sie angesprochen und auf ein Förderprogramm für Büchereien, auch für kleine und nicht-kommunale, hingewiesen.

Und so zeichnete Sandra Peiser in Wingeshausen einen Plan für die neue Einrichtung der Bücherei: zwei quadratische Tische mit insgesamt acht Sesseln, bequem, aber doch platzsparend, ein Sofa, das zum Draufliegen einlädt, ein kleiner Tisch eigens für Kinder und ein Rollcontainer mit einer nagelneuen Kaffeemaschine. All das wirkt gastfreundlich und macht Lust aufs Verweilen.

Rund 4000 Euro kosten

Rund 4000 Euro hat die neue Einrichtung gekostet, drei Viertel der Kosten übernahm das Förderprogramm. Für das letzte Viertel war es gut, dass die Wingeshäuser Kirchengemeinde seit einem Dutzend Jahre über eine eigene Stiftung namens „Gemeinde der Generationen“ verfügt. Einmal im Jahr treffen sich Pfarrer Thomas Janetzki, die Presbyter Dietmar Beuter und Peter Beuter sowie Gerhard Kiersch und Rüdiger Miß als fünfköpfiger Stiftungsrat, um darüber zu sprechen, wie der Stiftungserlös des Jahres genutzt werden soll.

Mit der einen Hälfte werde immer die Stiftung aufgestockt, so Dietmar Beuter, die andere Hälfte werde für die Gemeindearbeit genutzt. Mal für die Konfis, mal für die Musik - diesmal gebe es Geld für die Gemeindebücherei, verbunden mit Dietmar Beuters Lob für die Leitung: „Sandra macht das ja toll.“ Und wer sich anschauen will, wie die möbel-technisch aufgepeppte Bücherei nun aussieht, ist herzlich eingeladen ins Wingeshäuser Gemeindehaus: immer donnerstags, wenn kein Feiertag ist, von 16 bis 18 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein