Genießen, gewinnen und glücklich machen mit dem Goldenen Ei

Wittgenstein Rotary Club Berleburg-Laasphe startet ein neues Gewinnspiel, bei dem Schönes, Süßes und Soziales zusammenkommen.

„Drei Dinge auf einmal? Das geht nun wirklich nicht!“, so lautet ein bekannter Werbeslogan für eine bekannte Süßigkeit, die „Spiel, Spaß und Schokolade“ in ein Ü-Ei packt und den Kunden klarmacht, dass diese drei Dinge sehr wohl zusammen passen.

Dem Rotary-Club Berleburg-Laasphe gelingt es mit der neuen Wohltätigkeitsaktion auch, drei Dinge unter einen Hut, Pardon, in ein Ei zu bringen. Wer künftig in Bad Berleburg, Bad Laasphe oder Erndtebrück ein „goldenes Ei“ kauft, der kann sich auf eine außergewöhnliche Praline freuen, die neben leckerer Schokolade, Nougat und ein bisschen Goldstaub auch noch etwas anderes für ihren Besitzer mitbringt: die Chance auf wertvolle Gewinne und ein gutes Gefühl. Denn mit dem Reinerlös dieses neu konzipierten Charity-Projektes wollen die Wittgensteiner Rotarier soziale Projekte in Wittgenstein unterstützen.

Das goldene Ei kennt jeder in Wittgenstein. Per Wiebelhaus - über den Symbolwert des Eis

„Wir vom Rotary Club Berleburg-Laasphe haben uns dem selbstlosen Dienen verpflichtet. Wir beteiligen uns an internationalen Projekten des größten Serviceclubs der Welt auf allen fünf Kontinenten wie beispielsweise dem Kampf gegen die Kinderlähmung, engagieren uns aber auch besonders gerne hier vor Ort in unserer Wittgensteiner Heimat auf vielfältige Weise“, beschreibt der Bad Berleburger Optiker Per Wiebelhaus die Hintergründe der Aktion.

In der Bad Berleburger Confiserie von Carsten Wahl ist „Das goldene Ei“ entstanden, das der Meister gemeinsam mit Per Wiebelhaus (links) präsentiert. Foto: Dietmar Schaefer / WP

Auf der Suche nach einem geeigneten Projekt, mit dem man Gelder für einen guten Zweck einwerben kann, war den Rotariern klar, dass man damit nicht in die Weihnachtszeit gehen wollte. Dort hat der Adventskalender des Lionsclubs Wittgenstein bereits seinen festen Platz. Aber es gibt eben auch Ostern. Ein Fest, bei dem viele ihren Lieben etwas schenken und die Familien zusammenkommen. Und schnell kristallisierte sich heraus, wie so ein Projekt aussehen könnte: „Zu Ostern schenken sich die Menschen etwas und essen gerne Ostereier“, sagt Wiebelhaus. Damit man aber auch eine geeignete Form findet, die Lose an den Mann oder die Frau zu bringen, musste etwas Besonderes her, etwas, das auch Bezug zu Wittgenstein hat. Und was liegt da näher als dies: „Das goldene Ei kennt jeder in Wittgenstein“, sagt Per Wiebelhaus.

Dreivierteljahr Entwicklungszeit

Schnell war die Idee weiterentwickelt: Eine Praline sollte es werden. „Wir haben dann Carsten Wahl gefragt, ob er so etwas herstellen kann und er hat ja gesagt.“ Ein dreiviertel Jahr lang hat Carsten Wahl in seiner Backstube an Aussehen, Farbe und Füllung getüftelt und schließlich alle überzeugt.

Wiebelhaus freut sich: „Unsere goldenen Ostereier sind schon etwas Besonderes und eben ganz anders als die üblichen Osterhasen aus Schokolade. Sie eignen sich deshalb sehr gut als kleines Geschenk für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für Kundinnen und Kunden oder für die Verwandtschaft und die Liebsten“, zitiert er die inzwischen auch fertig gestellte Internetseite zum Projekt.

Im Volksmund heißt dieses bekannte Kunstwerk auf dem Waldskulpturenweg nur „Das goldene Ei“. Offiziell hat die tschechische Künstlerin Magdalena Jetolova ihr 2007 entstandenes Kunstwerk mit einer Frage betitelt: „Was war zuerst?“ Foto: Lars-Peter Dickel / WP

Dort heißt es weiter: „Die goldenen Ostereier aus Schokolade und Nougat sind nicht nur wirklich lecker, sondern vor allem auch eine kleine, aber feine Aufmerksamkeit und somit ein besonderes Zeichen der Wertschätzung zum Osterfest. Jeder freut sich ganz bestimmt über ein goldenes Schokoladenei zum Osterfest und auch auf die damit verbundene Chance auf einen Gewinn bei unserer großen Ostertombola. Und das beste dabei: Die goldenen Ostereier dienen auch noch einem guten Zweck.“

Preise, Verlosung, Verkauf

Die Preise sind hochwertig. Der Hauptgewinn ist ein Barren aus 50 Gramm Feingold im Wert von etwa 3000 Euro. Der zweite Preis ist eine Reise für zwei Personen zum „goldenen Dach‘l“ nach Innsbruck im Wert von 2000 Euro. Und der dritte Preis ist ein „Ei“-Phone in goldgelber Farbe im Wert von 1000 Euro. Die Losnummern befinden sich auf der Verpackung der goldenen Eier. Diese Verpackung mit der Losnummer muss gut aufbewahrt werden.

Möglich werden diese Preise, weil die Rotarier mit der Firma „Achinger - Gärten und Freiräume“ aus Bad Berleburg, der Vamed-Reha-Klinik Bad Berleburg, dem Handwerksunternehmen Hengst und dem Holzzentrum Wehn und Schäfer aus Bad Laasphe, der Metzgerei Müller und dem Architekturbüro Weiss aus Erndtebrück sechs Sponsoren für die Gewinne gefunden haben.

Kaufen kann man die goldenen Eier zum Stückpreis von 3,50 Euro ab sofort in allen drei Rewe-Märkten in Wittgenstein, beim Optiker Wiebelhaus in Bad Berleburg, der Metzgerei Müller in Erndtebrück und im Malergeschäft Hengst in Bad Laasphe, oder im Onlineshop. Wer beispielsweise eine größere Menge Eier kauft, hat Vorteile. Ab einem Warenwert von 50 Euro werden keine Versandkosten berechnet. Wer online bestellt, erhält die Eier über einen Paketdienst.

Was unterstützen die Rotarier Überdachte Sandkästen auf Kinderspielplätzen in allen drei Wittgensteiner Kommunen (läuft gerade!).

Instandhaltung der durch uns gesponsorten Fußgängerbrücke am Gymnasium über die Odeborn.

Einjähriger Jugend-Austausch 2023/24 eines Wittgensteiner Schülers nach Südkorea; parallele Aufnahme einer Schülerin aus Finnland.

Bereicherung des Lichterabends in Bad Laasphe u.a. mit dem Verkauf von Schweizer Raclette.

Internationales Projekt zur Unterstützung der Deutschen Schule in Grootfontein/Namibia.

Hochwasserhilfe nach Sturmtief Bernd.

Unterstützung von Sprachunterricht für Flüchtlinge aus der Ukraine.

Spende des frei stehenden Glockenturms im Abenteuerdorf Wittgenstein in Wemlighausen.

Unterstützung der Aktion „Sprach-KiTa“ in der ev. Kindertagesstätte Regenbogen.

Internationales Projekt „Gesundheit Mutter und Kind“ in Afrika.

„Die Gewinnnummern werden kurz nach dem Osterfest auf unserer Website veröffentlicht. Die glücklichen Gewinner werden gebeten, sich mit uns in Verbindung zu setzen, um die Modalitäten für die Gewinnübergabe zu klären“, erläutern die Rotarier.

Nachdem feststeht, wie viele Eier verkauft worden sind, und wie hoch der Reinerlös ist, stimmen die Rotarier im Club ab, welche sozialen Projekte finanziell unterstützt werden sollen. Um eine solche Unterstützung kann man sich auch direkt auf der Internetseite bewerben, erläutert Per Wiebelhaus. Das Kontaktformular können aber auch potenzielle Unterstützer für die nächste Runde in 2025 nutzen, denn die Rotarier wollen das Goldene Ei auch in den kommenden Jahren nutzen, um rund um Ostern Gelder für soziale Zwecke zu sammeln.

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten unter www.dasgoldeneei.org

In der Bad Berleburger Confiserie von Carsten Wahl ist „Das goldene Ei“ entstanden, das der Meister gemeinsam mit Per Wiebelhaus (links) präsentiert. Die Praline ist der Form des bekannten Kunstwerks von Magdalena Jetolova auf dem Waldskulpturenweg nachempfunden. Mit ihr können die Käufer Menschen mit Süßem und einem Los beschenken. Der Rotary-Club Berleburg-Laasphe will mit dem Reinerlös dann soziale Projekte unterstützen. Foto: Dietmar Schaefer / WP

Mehr zum Thema

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein