Leckerer Kuchen, aber auch herzhafte Zwischenmahlzeiten und Heißgetränke sollte es in einem guten Café geben. Wir touren mit unserem Test durch die Wittgensteiner Cafés.

Café-Test Genuss in Wittgenstein: Das sind Wittgensteins Cafés

Wittgenstein. Die kleine Auszeit oder der besondere Moment: Dafür sind Cafés wie geschaffen. Wir testen Wittgensteins Cafés und sagen euch, was es wo gibt.

Heißer Kaffee und Kuchen, der einem schon beim Anblick das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt – ein Besuch im Café bedeutet Entschleunigung und vor allem Genießen. In Wittgenstein gibt es mehrere Cafés – groß und klein, abgelegen oder zentral – in denen man sowohl die kleine Auszeit als auch den besonderen Moment verleben kann.

Nach und nach sammeln wir an dieser Stelle unsere Tests der Wittgensteiner Cafés, in denen wir das Ambiente, die Auswahl, den Geschmack, die Heißgetränke oder auch den Service bewerten.

Der Sonnenhof in Aue-Wingeshausen

Das Landhaus Wittgenstein„Grobbels“ in Bad Berleburg

Die Testergebnisse sind subjektiv und spiegeln die Meinung der Autoren wider. Die Besuche erfolgen unangekündigt und in loser Reihenfolge, die Speisen und Getränke bezahlen die Autoren selbst.

Haben Sie Empfehlungen oder Geheimtipps? Dann lassen Sie es uns gerne auf Facebook per DM oder per Mail an berleburg-westfalenpost@funkemedien.de mit dem Stichwort „Café-Test“ wissen.

