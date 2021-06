Gesangs- und Tanztalente für Schlossfestspiele gesucht

Wer sich in einem Musical versuchen will, kann sich jetzt bei einem Casting am 11. und 12. Juni für „Der Stadtbrand“ unter Beweis stellen.

Biedenkopf/Wittgenstein. Trotz der aktuellen Lage der Corona-Pandemie werden in Biedenkopf alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Schlossfestspiele in diesem Jahr stattfinden zu lassen. Die Planungen gehen daher weiter: Für das neue Musical „Der Stadtbrand“ des bekannten Komponisten Paul Graham Brown suchen die Organisatoren derzeit noch vier Gesangstalente aus der Region. Die Castings finden am Freitag und Samstag, 11. und 12. Juni, im Biedenkopfer Rathaus statt – selbstverständlich unter Einhaltung geltender Abstands- und Hygieneregeln.

Darüber hinaus soll das Ensemble um vier bis acht Tänzer und Tänzerinnen verstärkt werden; hierfür werden Interessierte am Samstag,12. Juni, gecastet. Gesucht werden für den Chor zwei Sängerinnen und zwei Sänger jeder Stimmlage und jeden Alters (ab 14 Jahren). Auch zwei etwas größere Rollen sind noch in dem rund 30-köpfigen Ensemble zu besetzen. Dabei handelt es sich um die kleineren Hauptrollen des „Otto“ (Spielalter 18 bis 20 Jahre, mit kurzem Gesangssolo) und der „Katharine“ (Spielalter 35 bis 40 Jahre, ebenfalls mit einem kurzem Gesangssolo).

Musical-Uraufführung Anfang September

Die Gesangsproben zum Musical mit dem Ensemble sollen Ende Juni, spätestens im Juli beginnen. Durch die zeitliche Verschiebung der Proben und die Verlegung der Musical-Uraufführung auf Anfang September in Kombination mit den voranschreitenden Impfungen hoffen die Organisatoren auf eine sich nach und

nach entspannende Situation. „Natürlich gibt es für alle Proben und die geplanten Schlossfestspiele noch viele Unwägbarkeiten, aber auch Konzepte, um mit entsprechenden Hygienemaßnahmen deren Durchführung zu ermöglichen“, sagt Biedenkopfs Kulturreferent Steffen Keiner.

Die Castings für die Sänger und Sängerinnen finden am Freitag, 11. Juni, von 18 bis 21 Uhr sowie am Samstag, 12. Juni, ab 10 Uhr im Großen Saal des Biedenkopfer Rathauses, Hainstraße 63, statt. Der Termin für die Tänzer und Tänzerinnen ist am Samstag, 12. Juni, ab 17 Uhr angesetzt. Neben den geltenden Hygienemaßnahmen werden vor Ort Selbsttests für alle TeilnehmerInnen vor ihren Einzelterminen angeboten. Auch die Jury-Mitglieder testen sich vor den Veranstaltungen.

