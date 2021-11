Geschenk-Idee für Wittgenstein: 100 Prozent Wisent zum Fest

Bad Berleburg. Der Wisent-Förderverein bietet die tierischen Hingucker in der Vorweihnachtszeit gleich in drei Varianten an – welche, das lesen Sie hier.

Wie wäre es mit einem Wisent unterm Weihnachtsbaum? Passt doch gut, ein brauner Gefährte inmitten von Tannenzweigen, Kerzen und Christbaumschmuck – mal kuschelig, mal glatt als Blech oder auf Papier gedruckt. Der Wisent-Förderverein hat dazu einige Ideen parat.

Die Blechwisente

Natürlich: Es gibt zwar keinen echten Wisent zu kaufen, aber in Form von Blech oder abgelichtet im Wandkalender 2022 können die Tiere, die mittlerweile das Markenzeichen von Wittgenstein sind, erworben werden. Die Blechwisente gibt es in 15 Zentimeter (5 Euro), 50 Zentimeter (30 Euro) und ein Meter (40 Euro) Länge.

Egal, ob zur gemütlichen Dekoration in den vier Wänden oder ums Haus herum: Die Blechwisente halten bei jeglicher Witterung und sind ein echter Hingucker. In der Wisent-Hütte oder über den Förderverein können die Blechexemplare erworben werden.

Der Foto-Kalender

Der Kalender für 2021 hatte noch Wisent-Fotos gemischt mit schönen Landschaftsaufnahmen geboten. Im kommenden Jahreskalender sind dagegen ausschließlich die braunen Riesen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zu sehen. Foto: Förderverein Wisent-Wildnis Wittgenstein

Neben den Blech-Wisenten hat der Förderverein noch eine weitere attraktive Geschenk-Idee: Der Wisent-Wandkalender wird nun zum zweiten Mal aufgelegt und besteht für das Jahr 2022 aus „100 Prozent Wisent“, erklärt Jörg Sonneborn, der Vorsitzende des Fördervereins. Der Kalender für 2021 hatte noch Wisent-Fotos gemischt mit schönen Landschaftsaufnahmen geboten. Im kommenden Jahreskalender sind dagegen ausschließlich die braunen Riesen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zu sehen. Die Fotos hat Dr. Peter Lütkes geschossen. Ein Kalender kostet 15 Euro und kann in der Wisent-Hütte gekauft werden. Außerdem im Dorfladen in Wingeshausen, in der AXA-Filiale Aue sowie in der BLB-Tourismus Information am Marktplatz in Bad Berleburg.

Die Einnahmen aus dem Verkauf der Blech-Wisente und der Kalender gehen komplett an den Wisent-Trägerverein zur Unterstützung des einmaligen Artenschutzprojektes zur dauerhaften Wiederansiedlung der Wisente im Rothaargebirge.

Wer mehr über den Förderverein erfahren möchte oder für sich oder seine Liebsten Wisente aus Blech oder auf Papier anschaffen möchte, kann sich über https://www.wisent-foerderverein.de/ informieren.

Über das Angebot des Fördervereins hinaus gibt es beim Wisent-Verein selbst noch eine zottelige Wisent-Plüschvariante für 15 Euro. Auch da lohnt sich der Blick in den Online-Shop: www.wisent-welt.de

