Gesundheitswochen: Manuel Andrack auf Tour in Bad Berleburg

Bad Berleburg. Der Moderator und Autor spricht über Kneipp’sche Elemente und Waldbaden und lädt zum Wandern ein. Hier Details zu seinem Gastspiel im Altkreis.

Einer der Höhepunkte der Bad Berleburger Gesundheitswochen steht Ende August bevor. Das Programm an diesem Wochenende ist nicht nur vielfältig, sondern zugleich hochkarätig besetzt. Denn im Rahmen zahlreicher Kneipp-Aktionen in Verbindung mit einem Back-Wochenende ist Manuel Andrack zu Gast. Der Moderator, Autor und Redakteur (u. a. „Die Harald-Schmidt-Show“) bietet am Samstag, 26. August, einen Vortrag im Bürgerhaus am Markt in Bad Berleburg an – und am Sonntag, 27. August, eine Wanderung auf der Märchenspur.

Im Fokus des gesamten Wochenendes stehen die Kneipp‘schen Elemente Balance, Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen und Wasser. Dazu gibt es am Samstag, 26. August, Angebote rund um das Tretbecken an der Espequelle in Bad Berleburg. Für das leibliche Wohl sorgt der Verkehrs- und Heimatverein Bad Berleburg mit frisch gebackenem Brot und weiteren Leckereien aus dem Backhaus.

Vortrag und Wanderung

Am Nachmittag ist Manuel Andrack zu Gast im Bürgerhaus am Markt. Auf Einladung von BLB-Tourismus referiert er unter dem Motto „Wandern, Wasser, Waldbaden – Gesund und glücklich in der Natur“ von 17.30 bis 19 Uhr im Foyer des Bürgerhauses. Andrack spricht über seine Leidenschaft in der Natur. Neben den Themen Kneipp und Waldbaden berichtet er auch über Wandertouren in NRW, die einfach nur glücklich machen. Dafür hat er an diesem Abend sein neues Buch „Wanderglück Deutschland“ dabei. Die Buchhandlung MankelMuth beteiligt sich mit einem Büchertisch rund ums Wandern – auch einige Exemplare von Manuel Andrack gehören zum Sortiment. Im Anschluss steht der Autor zum Signieren und für Autogramme zur Verfügung. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Einen Tag später geht es von der Theorie in die Praxis. Manuel Andrack wandert am Sonntag, 27. August, über die Märchenspur. Start für die Tour auf dem Premium-Spazierwanderweg ist um 11 Uhr am Naturpark-Zentrum. Auch an diesem Tag wird Manuel Andrack die Themen Waldbaden und Glück ansprechen – diesmal allerdings direkt in der heimischen Natur. Interessierte Wandernde sind eingeladen, an der etwa 5,5 Kilometer langen Runde durch die Wälder rund um Bad Berleburg teilzunehmen. Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist per E-Mail unter info@blb-tourismus.de erforderlich.

Radtour läuft parallel

Parallel zur Wanderung wird es eine E-Bike-Tour des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), Ortsgruppe Bad Berleburg, durch das Naturparadies geben. Wandernde und Radfahrende treffen zu einer gemeinsamen Mittagsrast auf dem Marktplatz zusammen. Bei der gemeinsamen Einkehr sind alle Interessierten willkommen – egal, ob wandernd, radfahrend oder einfach nur mit hungrigem Magen. Dort ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Der Heimatverein Landwirtschaft und Brauchtum verköstigt die Besucher mit einem Pfannengericht und das Team der BLB-Tourismus GmbH bietet Getränke an.

Während die Wanderung über die Märchenspur verläuft, führt die Radtour über einen interkommunalen Kurs. Auf dem mittelschweren E-Bike-Kurs über vorwiegend befestigte Wege geht es zunächst durch das Truftetal. Danach führt die Tour auf dem Ederradweg Richtung Erndtebrück. Von dort aus geht es wieder bergauf über die Birkefehler Höhe und den Flugplatz Schameder. Über das Altmühltal kehrt die Gruppe dann zurück nach Bad Berleburg. Die Tour ist rund 45 Kilometer lang und ist mit 520 Höhenmetern für etwa drei Stunden angesetzt. Es gilt Helmpflicht. Eine Anmeldung ist unter www.touren-termine.adfc.de/radveranstaltung/104766-mittelschweretour-im-rahmen-von-blb-gesund möglich.

Wochenende voller Kneipp-Aktionen

Ein Wochenende, volles Programm: Das Kneipp-Aktions- und Back-Wochenende bietet vielfältige Inhalte. Zahlreiche Informationen und viele Aktivitäten sorgen für reichlich Abwechslung. Organisiert ist das gesamte Wochenende von der Stadt Berleburg, BLB-Gesund in Kooperation mit der BLB-Tourismus GmbH, der ADFC-Ortsgruppe Bad Berleburg, dem Verkehrs- und Heimatverein Bad Berleburg und dem Heimatverein Landwirtschaft und Brauchtum sowie einigen Akteuren aus Bad Berleburg und Umgebung. Hier das Programm im Überblick.

Samstag, 26. August

9 bis 10.30 Uhr: Element Balance – Hatha-Yoga mit Yoga-Lehrerin Ale Samperio-Schäfer auf dem Plateau der Bismarcksäule in Bad Berleburg – anschließend zur Abkühlung ins Tretbecken an der Espequelle.

11 bis 12 Uhr: Element Balance – Bewegungseinheit „Fünf Elemente Qigong“ mit Qigong-Lehrerin Lisa Schenk-Schulte am Tretbecken an der Espequelle.

12 bis 13.30 Uhr: Mittagspause – für das leibliche Wohl sorgt der Verkehrs- und Heimatverein Bad Berleburg mit frisch gebackenem Brot und weiteren Leckereien aus dem Backhaus an der Espequelle.

13.30 bis 14 Uhr: Element Heilpflanzen – Vortrag „Heilpflanzen – Phytotherapie“ mit Apotheker Dirk Eigner aus der „Apotheke am Schloßpark“ am Tretbecken an der Espequelle.

14.30 bis 15 Uhr: Element Wasser – Vortrag und Mitmach-Aktion zu den Kneipp‘schen Wasseranwendungen am Tretbecken an der Espequelle.

17.30 bis 19 Uhr: Elemente Wasser, Bewegung und Balance – Vortrag mit Autor und Moderator Manuel Andrack: „Wandern, Wasser, Waldbaden – Gesund und glücklich in der Natur“ im Bürgerhaus am Markt in Bad Berleburg.

Sonntag, 27. August

11 Uhr: Wandern mit Manuel Andrack auf der Märchenspur (Anmeldung bei der BLB-Tourismus GmbH per E-Mail an info@blb-tourismus.de).

11 Uhr: Radtour der ADFC-Ortsgruppe Bad Berleburg – Start am Marktplatz in Bad Berleburg (Anmeldung unter https://tourentermine.adfc.de/radveranstaltung/104766-mittelschwere-tour-imrahmen-von-blb-gesund).

Ab 13 Uhr: Einkehr der Wander- und Radgruppen sowie aller Interessierten auf dem Marktplatz bei Speisen und Getränken

