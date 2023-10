Girkhausen: Abenteurer berichtet über Erfahrungen als Pilger

Girkhausen. Ein besonderer Thementag rund um Pilgerreisen und Wunder steht im früheren Wallfahrtsort Girkhausen an.

Am Samstag, 28. Oktober, findet ein Themennachmittag in Girkhausen statt. Ab 15 Uhr geht es los mit einer Orts- und Kirchenführung in Girkhausen, dem im Mittelalter herausragenden Wallfahrtsort. Treffpunkt ist der Kirchplatz der Pfarrkirche, Adresse: Bei der Kirche 1, 57319 Bad Berleburg – Girkhausen.

Während der Führung erfahren die Gäste mehr zur Geschichte des Ortes und der ehemaligen Wallfahrtskirche vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Ein Spaziergang zu einer Bachquelle, dem Marienborn, ist ebenfalls vorgesehen. Im Mittelalter wurden der Quelle seinerzeit besondere Kräfte zugeschrieben. Im Treffpunkt Oster (Osterweg 1) gibt es danach Kaffee und Kuchen.

Ab 17 Uhr wird im Treffpunkt Oster ein heutiger Fernwanderer, Pilger und Abenteurer über Erfahrungen auf seinem Fußweg von Aachen nach Jerusalem in den Jahren 2020 bis 2022 berichten. Dem Vortragenden und Buchautor Frieder Löhrer kann man nicht nur gut zuhören, sondern er wird ebenfalls zuhören, nachdenken, diskutieren und Fragen beantworten.

An dem Tag in Girkhausen können alle Teilnehmer die frühere und heutige Welt des Pilgerns und Fernwanderns als Abenteuerreise kennenlernen. Die Veranstaltung ist eine gemeinsame Aktion der Girkhäuser Vereine: Generationenverein, SGV und dem Verkehrs- und Heimatverein des Ortes. Die Veranstaltung ist für alle Interessierten offen. Es wird kein Teilnahmebeitrag erhoben, jedoch wird um eine Spende gebeten.

Mehr Infos unter www.chemindecompostelle.de oder www.frieder-loehrer.de. Ein persönlicher Kontakt bei Fragen oder mehr Infos zur Veranstaltung ist unter 0160 903 48 064 (nach 17 Uhr und am Wochenende) möglich.

