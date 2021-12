Girkhausen: Ansturm auf Impf- und Testangebot im Odeborntal

Girkhausen. 80 Schutzimpfungen gegen das Corona-Virus und 120 Schnelltests an einem Abend. Das Testzentrum erweitert sein Angebot erfolgreich.

Das Test- und Impfzentrum in Girkhausen erlebt am Freitagabend einen Ansturm. „Wir haben über 80 Anmeldungen fürs Impfen und werden sicher an die 120 Schnelltests heute abend durchführen“, berichtet Ortsvorsteher Timo Florin in der Schützenhalle.

Lesen Sie auch:

In Girkhausen war vor Monaten gemeinsam mit dem Bad Berleburger Apotheker Dirk Eigner zunächst ein Schnelltestzentrum für das gesamte Oberes Odeborntal aus dem Boden gestampft worden. Florin und seine Ortsvorsteherkollegen, Andreas Meinecke aus Schüllar und Doris Frank aus Wemlighausen, zogen an einem Strang. Sie folgten dem Beispiel anderer Testzentren in verschiedenen Ortschaften. Und das Team wurde von zahlreichen Helfern aus dem Dorf unterstützt.

Seit Ende November wieder Corona-Schnelltests

Von Mai bis Oktober wurde regelmäßig freitags getestet, bis die Zahlen rückläufig waren und das Zentrum vorübergehend geschlossen wurde. Ende November aber öffnete die Schützenhalle ihre Tore wieder fürs Testen. „Das war eine kurze Pause“, schmunzelt Apotheker Dirk Eigner am Freitagabend. Er hat die Schutzkleidung wieder angelegt und testet im Minutentakt.

Für die Getesteten heißt es warten, bis das Ergebnis da ist. Aber nicht wenige sind an diesem Abend nicht nur wegen eines Corona-Schnelltests hier. Viele haben auch ihren Impfpass in der Hand, um sich „boostern“ zu lassen – so wie Andre Florin, der Bruder des Ortsvorstehers. „Wir haben heute aber auch drei Erstimpfungen“, freut sich Ortsvorsteher Timo Florin. Nicht alle sind wegen des gestiegenen Drucks auf Ungeimpfte dabei. „Darunter ist eine Frau, die gerade erst ihr Kind bekommen hat und sich deshalb jetzt impfen lassen will“, berichtet er.

Für das Impfangebot konnten die drei Ortsvorsteher das Team der Praxis von Dr. Holger Finkernagel gewinnen. Zusammen mit seinem künftigen Nachfolger Dr. Annan Gießmann versorgt er die Impflinge. Viele haben die Wartezeit nach dem Test genutzt, um die Aufklärungs-Bögen durchzulesen, zu unterschreiben und die Impfpapiere auszufüllen.

Weil das Angebot mit dem zusätzlichen Impfen so gut läuft, wollen die Girkhäuser es ausweiten. „Der nächste Termin mit Impfen ist am 24. Januar um 17 Uhr“, sagt Timo Florin. Er rät aber dazu, sich bereits vorher per Email anzumelden.

Die nächsten Termine für die kostenlosen Schnelltests

An den Freitagen 10. und 17. Dezember ist das Testzentrum von 17 bis 19 Uhr in Betrieb.

Außerdem an Heiligabend, 24. Dezember, von 10 bis 12 Uhr sowie am Donnerstag, 30. Dezember wieder von 17 bis 19 Uhr.

Wer sich für den Impftermin am Freitag, 14. Januar, anmelden will, kann dies per Email unter

testzentrum-girkhausen@gmx.de tun.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein