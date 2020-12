Girkhausen: Ein Bio-Weihnachtsbaum für die Kinderklinik

Familie Schmidt überreicht die Bio-Baum-Spende vor der Siegener Kinderklinik an Bettina Kowatsch (vor dem Baum stehend l.).

Die Schmidts aus Girkhausen waren so dankbar für die gute Behandlung ihrer Tochter, dass sie nicht nur einen Bio-Weihnachtsbaum spendeten.

Girkhausen. Im März dieses Jahres hatte Elisabeth, Tochter der Familie Schmidt aus Girkhausen, einen zweiwöchigen Aufenthalt in der Siegener Kinderklinik. Weil sie sehr zufrieden mit der Behandlung und Betreuung von Elisabeth war, überlegte sich Familie Schmidt, wie sie allen Mitarbeitern „Danke“ sagen könnte. Da kam der Gedanke auf, einen Bio-Weihnachtsbaum zu überreichen, sowie einen Teil der letztjährigen Spendensammlung vom eigenen Weihnachtsbaumverkauf ebenso für die Kinderklinik zu spenden. Die Familie stockte den Betrag auf und überreichte somit der Vertreterin der Kinderklinik, Bettina Kowatsch, auch noch ein „Spendenscheinchen“, gefüllt mit 350 Euro.

Die Spendenübergabe fand jetzt coronabedingt vor der Kinderklinik statt. Bettina Kowatsch sagte, dass man sich sehr über die Baum- und Geldspende freue, sie bedankte sich herzlich. Schließlich sei man in gewissem Umfang auf Spenden angewiesen, um die Klinik zu betreiben. Die Bio-Nordmanntanne soll einen besonderen Platz in der Eingangshalle der Klinik bekommen. Familie Schmidt ist froh, so ein Zeichen der Dankbarkeit und Hoffnung für die Mitarbeiter und Kinder schenken zu können.

Die Aktion ist auch etwas Werbung für den Bio-Betrieb der Land- und Forstwirtschaft (Nebenerwerb). Laut aktueller Robin-Wood-Liste sind die Schmidts NRW-weit einer von 14 Betrieben, die Bio-zertifizierte Weihnachtsbäume und Schmuckreisig anbauen und verkaufen.

Einzigartig im Kreisgebiet

Kreisweit sind sie der einzige Betrieb mit Bio-Zertifikat (DE-ÖKO-006). Ohne Pestizide, Kunstdünger und mit Hilfe der Shropshire-Schafe. Pandemiebedingt haben sie sich entschlossen, dieses Jahr mehrere Verkaufstage anzubieten: Die Bäume werden unter Schutzkonzept verkauft, deshalb sollten Kunden etwas mehr Zeit mitbringen.

Verkaufstage sind 12. und 13. sowie 19. und 20. Dezember jeweils ab 10 Uhr oder nach Terminabsprache unter 02758/201534 oder 0176/12015341, Bei der Kirche 2, Girkhausen.