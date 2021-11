Girkhausen: Ein Personalwechsel im Presbyterium der Gemeinde

Gut fünfeinhalb Jahre hatte Steffen Schmidt im Presbyterium mit Herz, Hand und Sachverstand mitgearbeitet. Jetzt ist Zeit für einen Wechsel.

Girkhausen. Wachwechsel kurz vor der Halbzeit im Presbyterium in der Girkhäuser Kirchengemeinde: Bei einem Gottesdienst in der örtlichen Kirche wurde jetzt Steffen Schmidt aus dem gemeindlichen Leitungsgremium verabschiedet, während Claudia Seyfried neu im Presbyter-Amt begrüßt wurde.

Steffen Schmidt scheidet aus

Gut fünfeinhalb Jahre hatte Steffen Schmidt die vielschichtige Arbeit im Presbyterium mit Herz, Hand und Sachverstand unterstützt, der Förster und Nebenerwerbs-Bio-Landwirt wird der Girkhäuser Kirchengemeinde und dem Wittgensteiner Kirchenkreis indes auch künftig in einer anderen Funktion erhalten bleiben, schließlich hat er seit Dezember die kreiskirchliche Umwelt-Beauftragung inne.

Claudia Seyfried ist neu im Presbyterium

Claudia Seyfried ist Ende 2018 mit ihrer Familie aus Ostwestfalen nach Wittgenstein gekommen und im Sommer 2019 nach Girkhausen gezogen, sie arbeitet beim Archiv der Evangelischen Kirche von Westfalen und ist hier konkret für die Archivpflege der Kirchenkreise Dortmund, Siegen und Wittgenstein sowie Teile der Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Die nächsten regulären Wahlen

Da Gemeindepfarrerin Christine Liedtke an diesem Wochenende mit den Berleburger und Girkhäuser Konfis zu einem Freizeit-Wochenende im Abenteuerdorf Wittgenstein war, übernahm ihre Berleburger Kollegin Claudia Latzel-Binder die Verabschiedung und Begrüßung. Und als Vorsitzender des Girkhäuser Presbyteriums bedankte sich Klaus Saßmannshausen bei Steffen Schmidt für seinen Dienst in den vergangenen Jahren, während er sich freute, dass man mit Claudia Seyfried so schnell eine neue Mitstreiterin fürs Presbyterium gewonnen hatte. Die nächsten regulären Presbyteriums-Wahlen in Westfalen stehen im Frühjahr 2024 an.

