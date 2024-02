Girkhausen: Einbrecher machen große Beute auf Baustelle

Ein Einbrecher dringt in eine Wohung ein. In Girkhausen haben jetzt Täter eine Baustelle geplündert.

Girkhausen Kriminalpolizei sucht Zeugen für die Tat, bei der eine Photovoltaikanlage und Werkzeug erbeutet worden sind. Das sind die Einzelheiten.

Fette Beute haben bislang noch unbekannte Einbrecher in Girkhausen gemacht. Auf einer Baustelle an einem Einfamilienhaus, In der Odeborn 45, räumten der oder die Täter die komplette Technik für eine Photovoltaikanlage samt Speicher, Wechselrichter und Stromzähler ab. Außerdem hatten es die Unbekannten auf eine Bohrmaschine mit Bohrersatz, einen Werkzeugkasten, beides von der Marke Makita und eine Kaffeemaschine der Marke Senseo abgesehen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verschafften sich die Einbrecher durch eine Holztür gewaltsam Zutritt zum Haus. Als Tatzeitraum kommt die Woche von Samstag, 3. Februar, bis Samstag, 10. Februar, in Betracht. Der Beuteschaden liegt laut Polizei im unteren fünfstelligen Bereich.

Das Kriminalkommissariat in Bad Berleburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der 02751/909-0.

Mehr zum Thema

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein