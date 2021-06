Girkhausen: Kuhn + Kaiser spenden Preisgeld

Andreas Kaiser (links) von der Firma Kuhn + Kaiser aus Schameder überbrachte am Mittwoch den Mädchen und Jungen der Evangelischen Kita „Zwergenland“ in Girkhausen eine 200-Euro-Spende. Hier sollen davon gläserne Pflanzkästen angeschafft werden.

Die Firma Kuhn + Kaiser aus Schameder hatte im Frühjahr den dritten Platz beim Erndtebrücker Klimaschutzpreis geholt, ihr Projekt hieß „Lebensraum für Wildtiere in einem Gewerbegebiet“. Die 200 Euro Preisgeld spendete Geschäftsführer Andreas Kaiser jetzt der Evangelischen Kita. Kita-Leitung Anette Eckhardt-Sommer und das Mitarbeiterinnen-Team wollen damit gläserne Pflanzkästen anschaffen, um die Pflanze beim Wachstum gut beobachten zu können, vor allem interessiert es die Kinder, was unter der Erdkruste passiert. Die Idee dahinter: „Das Kennenlernen von naturwissenschaftlichen Zusammenhängen verschafft den Kindern Einblick in die Gesetze der Natur und fördert den bewussten Umgang mit Ressourcen und den Respekt vor der Umwelt.“

