Verkehrsunall in Girkhausen

Unfall Girkhausen: Kurierfahrer kracht mit Transporter in Mauer

Girkhausen Am Mittwochmittag kam es in Girkhausen zu einem Unfall. Dabei hatte der Kurierfahrer noch Glück, denn es hätte viel schlimmer ausgehen können.

Schwerer Verkehrsunfall am Mittwochmittag in der Girkhäuser Ortsdurchfahrt: Ein Kurierfahrer war dort mit seinem Kleintransporter in einen Zaun und eine Mauer gekracht und wurde dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ist der 60-jährige Mann möglicherweise wegen eines medizinischen Notfalls verunglückt und war möglicherweise kurz vor dem Unfall bewusstlos geworden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt und Polizei war der Mann wieder ansprechbar.

Gegen 12.35 Uhr war der Kurierfahrer mit seinem Fahrzeug auf der Berleburger Straße in Richtung Mollseifen unterwegs. In Höhe der ehemaligen Sparkasse geriet sein Wagen dann plötzlich auf die Gegenfahrbahn und fuhr dort gegen einen Zaun und eine Mauer. Glücklicherweise gab das Konstrukt nicht komplett nach, denn sonst wäre der Wagen mehrere Meter tief abgestürzt und hätte auch in die mit viel Hochwasser gefüllte Odeborn geraten können. Vor Ort waren neben dem Rettungsdienst und dem Notarzt aus Bad Berleburg die Feuerwehren aus Girkhausen und Schüllar-Wemlighausen im Einsatz, um bei der Bergung des Fahrzeuges zu helfen und auslaufenden Kraftstoff abzustreuen. Die Polizei aus Bad Berleburg nahm den Unfall auf und kümmerte sich um die Sicherung der Spuren vor Ort.

Die Berleburger Straße blieb für rund eine Stunde voll gesperrt, der total zerstörte Pkw wurde durch eine Autowerkstatt in unmittelbarer Nachbarschaft abgeschleppt. /mb

