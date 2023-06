Girkhausen: Sperrung der L 721 verschiebt sich

Girkhausen. Neue Deckschicht: Eigentlich sollte die Landstraße von Mittwoch auf Donnerstag voll gesperrt werden. Das ist der Grund für die Verschiebung.

Eigentlich sollten am Mittwoch, 28. Juni, die Arbeiten auf der Landstraße 721 in Girkhausen starten. Wie die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen vor einigen Tagen mitteilte, sollte dann die Deckschicht der L721 (Berleburger Str.) in der Ortsdurchfahrt von Girkhausen erneuert werden. Dafür muss der Abschnitt zwischen „Hof Reppinghausen“ bis zur Einmündung „Unterm Damberg“ voll gesperrt werden. Eine Umleitung erfolgt dann über die B480 und die K52 Hoheleye. Doch die Arbeiten verschieben sich nun.

„Aufgrund eines Maschinenausfalls kann die für Mittwoch, 28. Juni, angesetzte Baumaßnahme nicht durchgeführt werden“, teilt Straßen.NRW nun mit. Über einen Ersatztermin werde rechtzeitig informiert.

