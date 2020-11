Girkhausen: Wohnhäuser entstehen anstelle der Grundschule

Es war für viele Girkhäuser ein Anblick, der zwiespältige Gefühle auslöste und vielfach Erinnerungen an die Schulzeit hervorrief: Vor einem Jahr fraß sich der Abrissbagger durch das Gebäude der Grundschule. Klassenräume, Lehrerzimmer, Turnhalle und Umkleidekabinen aus den 1960er Jahren sind Bauplätzen gewichen. In der Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses konnte die Politik jetzt über die Zukunft des Areals bestimmen. Hier werden künftig zwei Familien aus Bad Berleburg Häuser bauen.

Prozess dauert acht Jahre

Foto: Christoph Vetter

Wie der Immobilienmanager der Stadt Bad Berleburg, Manuel Spies, mitteilt, ist damit das komplette aus dem Abbruch des Schulgebäudes entstandene Bauland vermarktet und ein Schlusspunkt unter eine Entwicklung gesetzt worden, die vor acht Jahren begann. Damals hatte der damalige Ortsvorsteher Eberhard Lauber den Vorstoß unternommen, das gesamte Schulareal aus dem alten und neuen Gebäude zugunsten von nachgefragtem Bauland abzureißen, weil sich für die beiden ungenutzten kommunalen Gebäude kein Investor oder Käufer fand.

Denkmalschutz verhindert weiteren Abriss

Ein Abriss der Gebäude rechne sich nicht und belastet den Haushalt, hieß es 2012 und auch 2017. Dann aber konnte der auf 125.000 Euro taxierte Abriss des „neuen“ Schulgebäudes aus dem Jahr 1963 in 2019 mit Städtebau-Fördergeldern kofinanziert werden. Das ältere Schulgebäude aus dem Jahr 1928, das zum Teil vermietet ist und als Lagerraum genutzt wird, steht indes noch. Es ist in die Denkmalliste eingetragen, was aktuell einen Abriss unmöglich macht. Dafür aber sucht die Stadt nach wie vor einen Käufer, und kann sich eine Touristische Nutzung des Gebäudes gut vorstellen, so Manuel Spies.

Kleinste Grundschule in NRW geschlossen

Die städtische Grundschule Girkhausen war mit 34 Kindern die kleinste Grundschule in NRW. Sie wurde zum Jahresende 2006/2007 aufgelöst und die Schulkinder aus Girkhausen werden seitdem in der Grundschule Odeborntal in Schüllar-Wemlighausen unterrichtet.