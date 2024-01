GlasfaserPlus zum Netzausbau in Erndtebrück und Bad Laasphe

Bad Laasphe/Erndtebrück 4100 Anschlüsse legt die Deutsche Telekom in den beiden Kommunen. Wir haben Hintergründe, Zeitpläne, und Übergangslösungen.

Während in Bad Berleburg Greenfiber den Ausbau des Glasfasernetzes betreibt, ist in weiten Teilen von Erndtebrück und Bad Laasphe die Deutsche Telekom im Auftrag von GlasfaserPlus für den eigenwirtschaftlichen Glasfaser-Ausbau zusändig. Für GlasfaserPlus beantwortet deren Pressesprecherin Anke Piontek.

Wie viele Hausanschlüsse wird die Telekom noch legen, und wie viele Haushalte sind bereits angeschlossen?

In Bad Laasphe werden insgesamt 1579 Haushalte ans Glasfasernetz angeschlossen, in Erndtebrück handelt es sich insgesamt um 2526 Haushalte. In Bad Laasphe steht der Ausbau kurz vor seinem Abschluss, Erndtebrück befindet sich noch im Bau.

Wie sieht der Zeitplan für die Arbeiten in Bad Berleburg, Bad Laasphe oder Erndtebrück aus?

In beiden Ausbaugebieten sind die Baumaßnahmen Mitte Juni 2022 gestartet. Bad Laasphe steht kurz vor dem Abschluss, Erndtebrück befindet sich noch im Bau.

Was sagen Sie Kunden, die auf ihren Anschluss warten, aber nach wie vor keinen bekommen?

Bei unserem Ausbau handelt es sich um einen eigenwirtschaftlichen Ausbau. Die Bewertung unserer Ausbaugebiete erfolgt dabei nach vielschichtigen Faktoren, die wir kontinuierlich analysieren – immer mit dem Ziel, möglichst viele Haushalte einer Kommune eigenwirtschaftlich mit Glasfaser-Anschlüssen zu erschließen. Für Haushalte, die nicht in unserem Ausbaugebiet liegen, gibt es ggf. die Möglichkeit, den Ausbau im Rahmen eines Förderprogramms durchzuführen. Die Initiative dafür liegt bei der Kommune oder dem Landkreis und kann zukünftig noch erfolgen. Hierauf werden wir uns dann gerne bewerben und so einen möglichst flächendenkenden Ausbau möglich machen.

Welche Möglichkeiten bieten Sie Vertragskunden für Übergangszeiten an?

Die GlasfaserPlus baut und betreibt Glasfaser-Infrastruktur in ländlichen Regionen in Deutschland. Dabei setzt die GlasfaserPlus auf Open Access, d.h. wir stellen unser Netz allen interessierten Netzbetreibern diskriminierungsfrei zur Verfügung und bieten keine Endkundeprodukte an. Daher verweisen wir bei dieser Frage freundlich auf die Internet-Anbieter. Ein Ausblick zum Netz der GlasfaserPlus in Bad Laasphe und Erndtebrück: In beiden Ausbaugebieten hat die Deutsche Telekom verbindlich angekündigt, ihre Endkunden-Produkte auf dem Netz der GlasfaserPlus anzubieten. Verhandlungen mit weiteren Anbietern laufen. Es ist daher durchaus möglich, dass Bürgerinnen und Bürger künftig auch Produkte anderer Anbieter über unser Netz buchen können.

Viele Glasfaser-Unternehmen haben Probleme, Baufirmen für den Ausbau zu finden. Wie lösen Sie das Problem?

Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung in den vergangenen Monaten mit hoher Inflation und Fachkräftemängel hat den Glasfaser-Ausbau in Deutschland vor Herausforderungen gestellt. Die GlasfaserPlus setzt daher neben der Telekom Technik GmbH, die in vielen Gebieten für uns den Ausbau verantwortet, auf ein großes Netzwerk von erfahrenen Bau-Partnern. Dabei hilft unser „Best-Partner“-Ansatz: Wir begleiten unsere Bau-Partner in allen Phasen des Ausbaus und unterstützen in allen Bereichen, damit sich die Unternehmen voll auf ihre Kernkompetenz, den Ausbau vor Ort, konzentrieren können.

