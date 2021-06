Glashütte/Volkholz: „Schitzefest dahame“ als Alternative

Glashütte/Volkholz. Das Schützenfest ist abgesagt, aber so ganz ohne will der Schützenverein Glashütte auch nicht – deshalb ist für Samstag eine Alternative geplant.

Schützenfeste sind bekannterweise in diesem Jahr noch nicht geplant – für Volkholz und Glashütte hat der Vorstand des Schützenvereins Glashütte daher kurzfristig eine Alternative, die am Samstag, 5.Juni, stattfinden wird, geplant. „Wenn ihr nicht zum Schützenfest kommen könnt, dann kommt das Schützenfest eben zu euch nach Hause“, teilt der Vorstand mit.

Demnach wird der Schützenverein am Samstag mit einem Festwagen durch den Ort ziehen, von dem aus Bewohner mit Kaltgetränken, Würstchen im Brötchen und natürlich der passenden Schützenfestmusik versorgt werdet. „Für die Kinder haben wir auch etwas dabei. Und das alles Gratis, wir würden uns lediglich über die ein, oder andere Spende freuen. Zuvor wir am Ehrenmal antreten und einen Kranz niederlegen“, heißt es weiter.

Der Ablauf

Der zeitliche Ablauf ist wie folgt geplant: Um 11 Uhr findet das Antreten zur Kranzniederlegung am Ehrenmal statt. Hier können alle Mitglieder uniformiert teilnehmen. Um rege Teilnahme zu Ehren der Verstorbenen wird gebeten, denn es wird auch den verstorbenen Mitgliedern des letzten Jahres gedacht, denen wir wegen der Pandemie nicht die letzte Ehre erwiesen werden konnte.

Um 13 Uhr startet der Wagen dann am Anfang der Volkholzer Straße aus Richtung Feudingen kommend. Nachdem die Volkholzer Straße abgefahren wurde, fährt der Wagen beim Haus „Schneirersch“ in den oberen Mittelweg, danach über den Heckenweg und Lahnhofweg in die Glashütter Straße, von dort aus geht es dann in den unteren Mittelweg, wo gegen 17 Uhr der Wagen seinen letzten Halt machen wird. Alle Maßnahmen sind vom Ordnungsamt genehmigt worden. Der Vorstand bittet alle, sich an die bekannten Vorschriften zu halten und hofft, dass möglichst viele das Angebot wahrnehmen und „wir euch eine kleine Freude bereiten können.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein