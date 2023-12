Glatteis verzögert Zeitungszustellung in ganz Wittgenstein

Wittgenstein Das E-Paper ist für alle Abonnenten freigeschaltet. Die Boten wollen gegen 10 Uhr mit der Zustellung der gedruckten Zeitungen beginnen.

In Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück konnten die Ausgaben von Westfalenpost und Westfälischer Rundschau am Dienstagmorgen nicht wie gewohnt bis in die frühen Morgenstunden zugestellt werden. Hintergrund ist Eisregen. Der verhinderte in der Nacht, dass die Zeitungsbündel aus dem Druckzentrum überhaupt nach Wittgenstein geliefert werden konnten.

Sobald die Straßen einigermaßen frei sind, solle mit der verspäteten Zustellung begonnen werden. Alle Kunden, die heute keine gedruckte Ausgabe erhalten, sollen diese spätestens am Mittwoch mitgeliefert bekommen.

Für alle Abonnenten der gedruckten Zeitung mit Handy, Tablet oder PC ist das E-Paper eine kostenlose Alternative. Hier können Sie sich für das E-Paper freischalten lassen.

Wir bitten die Verzögerungen zu entschuldigen!

