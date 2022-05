Goetheplatz-Café: Lang ersehnte Eröffnung steht bevor

Die Arbeiten in der Konditorei am Bad Berleburger Goetheplatz gehen zügig voran.

Bad Berleburg. Die Arbeiten in der Konditorei am Bad Berleburger Goetheplatz gehen zügig voran. Das ist der aktuelle Stand.

Die Arbeiten in der Konditorei Goetheplatz Café gehen zügig voran. Am Wochenende wird wieder fleißig gestrichen. Und auch in der Küche wurden bereits der Boden verlegt und die Wände sowie Decken von der Firma Althaus zugemacht. „Dadurch sind wir mittlerweile weg vom Baustellen-Look“, freut sich Inhaberin Jana Katharina Lauber. Ihr Bruder ist derzeit dabei, die Sitzbänke sowie die Thekenvorrichtung aufzubauen. Auch bezüglich des Vorplatzes und der damit verbundenen Außengastronomie gab es erste Gespräche mit der der Stadt Bad Berleburg.

Schon im August könnte die Konditorei eröffnet werden – wenn die Lieferketten alle eingehalten werden können. „Ich freue mich schon total darauf. Wir durften schon die Nachbarn aufnehmen und wurden überall super empfangen.“ Und auch die ersten Hochzeitstortenbestellungen sind bereits eingetroffen. Am 4. Juni, dem Tag der fürstlichen Hochzeit, dürfte es zum Vorgeschmack vielleicht schon ein paar süße Überraschungen geben.

