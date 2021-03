Die Pharamzeutisch-Technische-Angestellte Margit Strack nimmt die Probe in der Nase ab und analysiert die mögliche Virenlast. Das Ergebnis ist negativ.

Corona Gratis-Tests in Laaspher Apotheke – und bald beim DRK

Wittgenstein. Hier werden kostenfreie Test angeboten.

Für die neuen kostenfreie Corona-Schnelltests, die Bürgerinnen und Bürgern seit dem 8. März zustehen, hat das Kreisgesundheitsamt Siegen-Wittgenstein bislang vier Anbieter zugelassen – darunter die Rothaar-Apotheke an der Sieg-Lahn-Straße in Bad Laasphe. Mit den sogenannten „Bürgertestungen“ sind laut Land NRW aber auch all jene Anbieter von Schnelltests beauftragt, die diese auch schon vor dem 8. März angeboten haben – und damit bis zum 15. März weitermachen wollen.

In der Rothaar-Apotheke können Termine ab sofort telefonisch unter 02754/378377 oder per E-Mail an termin@rothaar-apotheke.de vereinbart werden. Laut Kreisverwaltung plant aber auch DRK, entsprechende Angebote zu machen.

Mehr Infos im Internet: www.

siegen-wittgenstein.de/corona, Punkt „Bürgertestung“