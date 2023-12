Greenfiber stellt Regionalmanager für Glasfaserausbau vor

Auf einer Baustelle in einem Neubaugebiet am Sengelsberg in Bad Berleburg ragt ein Strang von Glasfaserleitungen aus dem Boden. Hier werden Hausanschlüsse für das Schnelle Internet mit Lichtwellenleitern gelegt.

Bad Berleburg/Bad Laasphe Ein gebürtiger Bad Laaspher kümmert sich in Bad Berleburg jetzt um das schnelle Internet. Heimatverbundenheit spielt dabei eine Rolle.

Er kommt aus der Region und tut nun etwas für die Region. So umschreibt das Infrastrukturunternehmen Greenfiber seinen Regionalmanager. Bis zu seinem 18. Lebensjahr lebte Mike Kleiner in Bad Laasphe, später dann im Rheinland. Inzwischen treibt er bei Greenfiber als Regionalmanager den Glasfaserausbau im Kreis Siegen-Wittgenstein voran.

Bei dem 44-Jährigen laufen die Fäden für ein flächendeckendes Breitbandnetz in Kreuztal, Burbach, Bad Berleburg und Co., aber auch in Gütersloh, Gummersbach, Wuppertal und Wülfrath zusammen.

„Ich bin ein heimatverbundener Wittgensteiner“, sagt Kleiner. Dessen beruflicher Weg zunächst in eine andere Richtung ging: Nach der Schulzeit hatte Mike Kleiner zunächst eine Ausbildung zum Radio- und Fernsehtechniker gemacht, ehe es ihn als Mediengestalter für Bild und Ton in die Film- und Fernsehwelt nach Köln verschlug – aber nur für einige Jahre.

Relativ schnell stellte der gebürtige Marburger fest, dass ihm die Rheinmetropole doch nicht so zusage, wie der Kreis Siegen-Wittgenstein. „Als ich etwa 30 Jahre alt war, bin ich zurückgekommen, weil ich gemerkt habe, dass ich ein Landei bin. Ich bin eben ein heimatverbundener Wittgensteiner.“ Weiter ging es beruflich für ihn in Bad Berleburg bei einem Telekommunikationsanbieter, „zunächst als Techniker für kleinere Firmennetzwerke und Telefonanlagen“. Darüber hinaus war Mike Kleiner verantwortlich für den Vertrieb von Telekommunikationsprodukten - in späteren Jahren für große und mittelständische Geschäftskunden. Dann folgte sein Wechsel zu Greenfiber, wo er inzwischen für den Glasfaserausbau im Kreis Siegen-Wittgenstein zuständig ist und die Geschicke aus dem Büro im Sparkassengebäude in Bad Berleburg leite.

Mike Kleiner (44) koordiniert den Glasfaserausbau für das Infrastrukturunternehmen Greenfiber für den Kreis Siegen-Wittgenstein. Foto: Greenfiber / WP

Mike Kleiner ist für die Kommunikation mit den Städten, Gemeinden, dem Kreis und dem Planungsbüro Lan Consult Hamburg (LCH) zuständig. Der Privatkundenvertrieb, die Vermarktung sowie die Pflege und der Aufbau von Partnerschaften – all das fällt ebenfalls in Kleiners Zuständigkeitsbereich. Zudem hält er engen Kontakt zu den Wohnungsgesellschaften im Kreis Siegen-Wittgenstein. Darüber hinaus plant der 44-Jährige aktuell Vermarktungen für Gütersloh und Gummersbach.

Auch für Firmen, die an einem Glasfaseranschluss interessiert sind und in der Nähe der Trasse liegen, ist Mike Kleiner gern Ansprechpartner: „Mein Aufgabenbereich gefällt mir sehr. Und es macht mich schon ein Stück weit stolz, als Wittgensteiner den Glasfaserausbau im Kreis Siegen-Wittgenstein voranzutreiben.“

