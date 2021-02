Großes Dankeschön für Sventje Stremmel aus Wingeshausen

Birkelbach/Wingeshausen. Durch die Wahl von Jaime Jung zum Gemeindepfarrer hat sich nun die Blickrichtung der Birkelbacher Kirchengemeinde verschoben.

14 Jahre lang hat die Wingeshäuser Gemeindesekretärin Sventje Stremmel auch Büro-Arbeiten für die Birkelbacher Kirchengemeinde erledigt. Dafür hat sich jetzt der neue Birkelbacher Pfarrer Jaime Jung auch im Namen des Presbyteriums bei der Wingeshäuserin bedankt, die nun wieder ausschließlich fürs Wingeshäuser Gemeindebüro zuständig ist.

Kreative Lösung

Mit rund 1150 Gemeindegliedern gehört die Birkelbacher Kirchengemeinde zu den kleineren im Kirchenkreis. Für eine eigene Gemeindesekretärin ist diese Größe zu klein. Als zum Jahresanfang 2006 Simone Conrad ihren Dienst als Birkelbacher Gemeindepfarrerin antrat, machte sie sich Gedanken, wie das Ganze künftig laufen könne. Ziemlich bald kam ihr eine gute Idee, da passte es prima, dass ihr Ehemann Thomas Janetzki Gemeindepfarrer in Wingeshausen war. Kurzerhand wurde die Arbeitszeit der dortigen Gemeindesekretärin Sventje Stremmel auf Kosten der Birkelbacher Kirchengemeinde aufgestockt.

Jana Afflerbach kennt Birkelbach

Durch die Wahl von Jaime Jung zum Gemeindepfarrer von Birkelbach und Erndtebrück hat sich nun die Blickrichtung der Birkelbacher Kirchengemeinde verschoben. Und so übernimmt seit dem 1. Februar das Erndtebrücker Gemeindebüro Arbeiten für die Birkelbacher. Jana Afflerbach ist seit Jahresende Gemeindesekretärin in Erndtebrück, die Erndtebrückerin hat aber auch mal in Birkelbach gewohnt. Und so ist sie gut vorbereitet auf das frisch erweiterte Arbeitsfeld.

Nichtsdestotrotz sind die Birkelbacher Sventje Stremmel für ihre Arbeit über 14 Jahre hinweg dankbar, deshalb war es ihnen ein Anliegen, dass Jaime Jung vergangene Woche einen Blumenstrauß in Wingeshausen vorbeibrachte.