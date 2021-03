Grüne fordern Verkehrskonzept für Feudingen

Die L 719 wird zu schnell befahren und stellt damit eine Gefahr dar, so die Grünen Bad Laasphes. Deshalb soll ein Verkehrskonzept für Feudingen her, um die Problematik für die Anwohner zu beheben.

Feudingen. Die Grünen der Stadt Bad Laasphe fordern erneut ein Konzept für Verkehrssicherheit in Feudingen.

In den vergangenen Jahren ist in Sachen Verkehrssicherheit in Feudingen trotz entsprechender Anträge nichts geschehen, kritisiert Anne Bade von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen der Stadt Bad Laasphe. Dieses Thema solle nun erneut in den Fokus gerückt werden, denn Probleme und Gefahren seien nach wie vor gegeben.

Ein Verkehrskonzept für Feudingen ist nötig, so Bade. Das soll im nächsten Ausschuss für Umwelt, Bauen und Denkmal diskutiert und möglicht beschlossen werden, zusammen mit einer Ortsbesichtigung und Beratung. „In der Ratssitzung vom Juli 2018 stand unser Antrag ,Aufstellung eines Verkehrskonzepts für die L 719’ auf der Tagesordnung“, erinnert Bade in ihrem Schreiben. Bereits damals hieß es demnach: „Die Anwohner der Sieg-Lahn-Str. sind besorgt über die hohen Geschwindigkeiten, mit denen die Verkehrsteilnehmer die Straße befahren. Viele Kreuzungen sind unübersichtlich oder münden in ungünstigen Radien ein.“ Dieser Antrag sei jedoch vertagt worden, so Bade.

Verkehrsplan „sehr komplex“

„Dem Protokoll kann man entnehmen, ,dass man geplant habe, für das gesamte Stadtgebiet einen Verkehrsplan aufzustellen. Es gäbe wenig Sinn, wenn jetzt nur für Feudingen ein Verkehrsplan erarbeitet würde’“, erinnert die Grünen-Politikerin. Am Rande eines Termins mit dem Westfälischen Bauamt seiihr mitgeteilt worden, dass Verkehrspläne sehr komplex seien und es aus verschiedenen Gründen wie Planungskapazitäten oder auch Kosten nicht möglich sei, für das gesamte Stadtgebiet einen Verkehrsplan zu erstellen.

„Im Frühjahr 2019 haben wir wegen der geplanten Verlegung der Bushaltestelle und der Umgestaltung der Kreuzung erneut beantragt, Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherung in der Sieg-Lahn-Str. zu prüfen und mit dem Straßenverkehrsamt abzustimmen.“ Darauf habe es folgende Antwort aus der Verwaltung gegeben: „Nach dem Ergebnis der Verkehrsschau sind keine weiteren Maßnahmen vorgesehen, da keine finanziellen Mittel vorhanden sind.“

Einwohner sind interessiert

Die Planung für den Ausbau der L 632 „Zum Hainberg“ in Feudingen sei der Öffentlichkeit zudem nicht vorgestellt worden – „obwohl diese Maßnahme an den historischen Dorfkern angrenzt und sich fünf Straßen kreuzen“, so Bade. „Natürlich waren die Einwohner gespannt, wie der Kreuzungsbereich nach dem Ausbau aussieht. Mehrere Mitbürger haben sich entsetzt an mich als Fraktionssprecherin gewandt und gebeten, die teilweise völlig unlogische Gestaltung, insbesondere des Gehwegs,bei der Stadtverwaltung zu hinterfragen“, macht Bade in dem Antrag deutlich.

In den vergangenen Jahren sei keiner der Anträge diesbezüglich auf fruchtbaren Boden gefallen, die geschilderten Probleme nicht gelöst worden. „Der Neubau der Kreuzung hat zusätzliche Fragen aufgeworfen. Auch die Frage der Barrierefreiheit auf den Gehwegen zum Bahnhof oder den Bushaltestellenmuss gelöst werden.“ Daher erneuern und erweitern die Grünen ihren Antrag für ein Verkehrskonzept Feudingen/Ortsmitte und fordern die Ortsbesichtigung und Beratung im Ausschuss.