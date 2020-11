Grundschule Bad Laasphe: Offline durch die schwere Zeit

Mit dem "Offline-Kasten" auf dem Schulhof der Bad Laaspher Grundschule sind Familien in der Corona-Krise auf dem neuesten Informationsstand.

Bad Laasphe. Ein erneuter Lockdown, vorerst „light“, legt erneut das gesellschaftliche Leben lahm. Ob es bei den derzeitigen Maßnahmen bleibt und ob sie sich tatsächlich nur auf den November beschränken, wie zunächst verkündet, bleibt ungewiss: Die verunsichert viele Menschen – auch Familien, vor allem Kinder, sind erneut stark betroffen. Die Bad Laaspher Grundschule will nun Angebote schaffen, um einen Ausweg aus den sich durch die Maßnahmen ergebenden Problemen zu schaffen.

Kurz schien die Normalität wenigstens ein wenig wieder einzukehren, als die Turnverein, Museen und Kinos wieder öffnen durften. Doch das ist mit der neuen Verordnung auch wieder nichtig – zusammen mit dem seit Monaten bestehenden Social Distancing ist dies auch für Familien mit Kindern eine große Belastung.

Eine Bewährungsprobe

„Eltern haben Zukunftsängste und tun sich schwer ihren Kindern diese verrückte Zeit zu erklären. Wie soll man etwas erklären, was man selbst noch gar nicht genau erfassen kann“, teilt die Grundschule mit. Für viele Familien sei die Zeit eine echte Bewährungsprobe.“ Häusliche Gewalt habe bereits im ersten Lockdown stark zugenommen. „Oft liegt dies vor allem an Überforderung in der momentanen Situation“, heißt es aus der Grundschule. Melanie Leber, Leiterin der OGS, wolle Eltern und Kindern daher ein wenig unbeschwerte Zeit in dieser schweren Zeit schenken.

Die Idee

Lebers Idee war es also, einen „Ideenfundus“ für Eltern bereitzustellen, der immer erreichbar ist und das ganz ohne Kontakt mit anderen.

Da es aber auch viele Familien gibt, die nicht so „Social-Media“-affin sind, sollte es ein Ort sein, der auch offline zu erreichen ist. „Diesen Ort zu erreichen ist also quasi schon die erste Beschäftigung für Familien. Perfekt angeboten hat sich daher der Infokasten auf dem Schulhof der Grundschule Bad Laasphe. Dieser Glaskasten wäre für alle auch in einem wiederholten kompletten Lockdown zu erreichen“, heißt es aus der Grundschule.

Der Grundschulhof diene für viele Menschen Bad Laasphes quasi als Abkürzung, um sich durch die Stadt zu bewegen. Er sei also viel frequentiert und gut erreichbar. Daher soll der „Ideenfundus“ nun dort für alle Familien angeboten werden. „Dieser wird regelmäßig ausgetauscht und erneuert. Es werden Ideen sein, die Zuhause ohne große Materialkosten gemeinsam durchführbar sind“, lässt die Schulleitung verlauten. Ideen und Spiele, die in Familien für Spaß und Abwechslung sorgen und im besten Falle Familien noch enger zusammen schweißen. „Ich möchte Eltern und Kindern eine freudige, positive, gemeinsame Zeit schenken. Selbstverständlich sind nicht nur Familien aus Bad Laasphe angesprochen. Gerne dürfen auch Familien aus dem näheren Umkreis vorbei schauen“, so Melanie Leber. Erste Ideen für den „Ideenfundus“ gibt es bereits: Wald-Mandalas, Rollentausch und Camping im Wohnzimmer sind als Anregung auf dem Schulhof bald verfügbar.