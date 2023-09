Grundschule Erndtebrück: Anmeldungen wieder möglich

Erndtebrück. Für das Schuljahr 2024/2025 nimmt die Grundschule Erndtebrück jetzt Anmeldungen entgegen. Wir haben die Infos, auf die Eltern dabei achten müssen.

Die Grundschule in Erndtebrück nimmt im Oktober die Anmeldungen der Schulanfänger für das Schuljahr 2024/2025 entgegen. Schulpflichtig werden alle Kinder, die zwischen dem 1. Oktober 2017 und dem 30. September 2018 geboren sind. Die Anmeldung zur Einschulung ist von einem Erziehungsberechtigten persönlich unter Vorlage des Familienstammbuchs (oder der Geburtsurkunde des Kindes) und des Impfpasses (Masernimpfung) vorzunehmen.

Ebenso ist es erforderlich, dass das Kind an dem Anmeldetermin teilnimmt. In den örtlichen Kindertagesstätten liegen entsprechende Terminlisten aus. Die Grundschule Erndtebrück hat folgende Anmeldetage vorgesehen:

Montag, 16. Oktober bis Freitag, 20. Oktober 2023. Eltern, deren Kinder keine Erndtebrücker Kindertagesstätte besuchen, werden gebeten, bis zum 29. September, mit dem Sekretariat der Grundschule eine genaue Anmeldezeit an einem der Tage zu vereinbaren.

Anspruch nur nahe Wohnsitz

Das Sekretariat ist in der Regel außerhalb der Schulferien vormittags von 8 bis 11 Uhr besetzt. Die Eltern haben die Möglichkeit, ihr Kind an einer örtlichen Grundschule ihrer Wahl anzumelden. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht jedoch nur an der Grundschule, die dem Wohnsitz des Kindes am nächsten gelegen ist und über hinreichende Aufnahmekapazitäten verfügt. Kinder, die nach dem Stichtag 30. September 2018 geboren sind, können auf Antrag der Erziehungsberechtigten zum Schuljahr 2024/2025 in die Grundschule aufgenommen werden, wenn sie die für den Schulbesuch erforderlichen körperlichen und geistigen Voraussetzungen besitzen und in ihrem sozialen Verhalten ausreichend entwickelt sind (Schulfähigkeit).

Die Entscheidung über die Aufnahme trifft die Schulleiterin unter Berücksichtigung des schulärztlichen Gutachtens. Die Anmeldung wird etwa 30 Minuten in Anspruch nehmen.

Bei Fragen wenden sich Eltern bitte vormittags außerhalb der Schulferien an das Schulsekretariat der Grundschule 02753/596223 oder das Schulverwaltungsamt der Gemeinde Erndtebrück 02753/605-116.

