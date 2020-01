Grundschule Erndtebrück: Gutachten als Entscheidungshilfe

Bleibt die Grundschule an ihrem traditionellen Standort Schulstraße oder zieht sie in die ehemalige Rothaarsteig-Hauptschule an der Hachenbergstraße um? Als Entscheidungshilfe soll der Politik nun ein Gutachten dienen, das „die verschiedenen Möglichkeiten beider Standorte für eine zukunftsfähige Umgestaltung“ aufzeigt. Aber auch ein kompletter Schul-Neubau soll denkbar sein. Erndtebrück brauche dazu „ein Votum von Fachleuten“, sagte CDU-Fraktionschef Heinz-Josef Linten.

Der Arbeitskreis

So vereinbart hat das jetzt der Arbeitskreis für Schulentwicklung, dem Vertreter der Verwaltung sowie Politiker des Ausschusses für Schule und Jugend, aber auch Schulleiter Thorsten Denker angehört.

Die Wirtschaftlichkeit

In einer Mitteilung zur „Zukunftssicherung des Grundschulstandortes“ machte Beigeordneter und Kämmerer Thomas Müsse einmal mehr deutlich, dass eine barrierefreie Umgestaltung des Gebäudes am jetzigen Standort „wirtschaftlich nicht darstellbar“ sei. Ferner biete der Standort am Hachenberg mehr Räume, eine direkte Nähe zu Hallenbad und Sporthalle.

Die Kosten im Vergleich

Aus den nun vorgelegten Ergebnissen des Arbeitskreises geht hervor: Die Umgestaltung der Rothaarsteig-Schule zu einer Grundschule nach aktuellen Standards inklusive Brandschutz würde rund 3,76 Millionen Euro kosten – ein kompletter Neubau rund 7,9 Millionen Euro und ein Umbau plus Anbau am derzeitigen Standort rund 6,48 Millionen Euro. Fördergelder seien am ehesten bei einem Umzug zu erwarten, der „pädagogische Mehrwerte hervorbringen würde“, schätzt die Gemeindeverwaltung. Dann könnte der bisherige Standort etwa als Haus der Vereine oder Kita weitergenutzt werden. Heinz Georg Grebe (FDP) befand, dass die Grundschule der Zukunft in jedem Fall zeitgemäß und bezahlbar sein müsse.

Das sagt der Schulleiter

„Wir werden aktuell ganz gut Schule machen können“, sagt Schulleiter Denker im Ausschuss auf Nachfrage von Jürgen Henrich (CDU) – im Schuljahr 2020/21 mit einer Klasse mehr als ein Schuljahr zuvor. „Aber dann wären wir auch am Ende“, erklärt er mit Blick auf die Raum-Kapazitäten.

Natürlich könne man Grundschule in der Rothaarsteig-Schule „um einiges besser machen“, so Denker weiter, doch: „Wollen wir das? Können wir das finanziell?“ Und: „Was ist uns eine gute Schule wert?“ Echte „Bauchschmerzen“ habe er, so Denker, wenn sich im angestrebten Gutachten womöglich eine Perspektive abzeichne, in der ein Umbau an der Schulstraße 20 Prozent an Kosten spare gegenüber einem Umzug an den Hachenberg.

Die Ergebnisse des Arbeitskreises sollen auch in den Internet-Auftritt der Gemeinde Erndtebrück eingestellt werden: www.erndtebrueck.de