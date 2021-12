Gullydeckel-Anschlag: Prozess wird in Siegen neu aufgerollt

Einheiten der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, der Bundespolizei aus Siegen und der Mordkommission Hagen haben am Tatort in Raumland ermittelt. Später, 2020 wurde der Lokführer als Täter verurteilt. Doch dieses Urteil steht jetzt in Siegen zur Disposition.

Bad Berleburg/Siegen. 2019 sorgte der Anschlag auf einen Triebwagen der Rothaarbahn in Bad Berleburg für Aufsehen. Der Lokführer wurde später verurteilt - zu unrecht?

Offen blieb nur eine Frage: Warum? Genau in einer Woche wird der aufsehenerregende „Gullydeckel-Anschlag“ auf die Rothaarbahn vor Gericht neu aufgerollt. Diesmal allerdings nicht in Bad Berleburg. Das Schöffengericht hatte den damals 52-jährigen Lokführer der Hessischen Landesbahn, Thomas C., am 2. Oktober 2020, schuldig gesprochen und zu einer 21-Monatigen Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt.

Lesen Sie dazu auch:

Anschlag wird als Mordversuch gewertet

Lokführer aus Lünen gerät unter Verdacht

Im Juli 2019 beendet die Mordkommission die Ermittlungen.

Verteidiger Dennis Tungel, der wie sein Mandant aus Lünen kommt, war mit dem Schuldspruch nicht einverstanden. Vier Tage nach dem Urteil legte der Rechtsanwalt Rechtsmittel ein und geht in Berufung. Mit dem Fall wird sich jetzt die 3. kleine Strafkammer des Landgerichtes Siegen befassen. Diese ist nach der Geschäftsverteilung in Siegen für Berufungen gegen Urteile eines Schöffengerichts zuständig. Prozessauftakt ist Dienstag, 4. Januar, um 9.30 Uhr. Offen ist aber noch ob das ganze im Sitzungssaal 183 des Landgerichtes oder sogar im großen Schwurgerichtssaal 165 auf der anderen Seite des Ganges stattfinden wird.

An diesen bunten Seilen und einer Kette haben die Gullydeckel von der Brücke gehangen. Bei Bad Berleburg-Raumland haben unbekannte Täter einen Anschlag auf die eingleisige Trasse der Rothaarbahn verübt. Dabei wurde ein Lokführer verletzt. Die Mordkommission Hagen ermittel. Foto: Lars-Peter Dickel / WP

Offen außerdem, mit welchen neuen Beweismitteln Der Strafverteidiger das Gericht von der Unschuld von Thomas C. überzeugen will. Die Indizienlage beim ersten Prozess war für Gericht und Staatsanwaltschaft eindeutig. Nach drei Verhandlungstagen war für das Bad Berleburger Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Torsten Hoffman klar: Thomas C. hat den Anschlag auf die Rothaarbahn inszeniert und die Gullydeckel selbst von einer Brücke beim Raumland in die Gleise gehängt. Verurteilt wurde er zu 21 Monaten Haft ohne Bewährung wegen vorsätzlicher Gefährdung des Bahnverkehrs und Vortäuschens einer Straftat.

Spurenlage im Indizienprozess

Im Indizienprozess, bei dem neben DNA- und Faserspuren sowie Handydaten des Angeklagten auch die Ermittlungen der Mordkommission den Verdacht auf den Lokführer eingrenzen konnten, glaubte das Gericht dem Angeklagten nicht, er habe mit der Sache nichts zu tun. Thema wurde bei der Verhandlung auch das Vorlebendes Angeklagten – bei einem Raubmord, dem seine Mutter zum Opfer gefallen war, gehört er zu den Verdächtigen. Dazu kamen drei Wohnungseinbrüche im Haus des Angeklagten und zwei Fahrzeugbrände zu seinem Nachteil. „Wir haben keine Zweifel daran, dass er den Unglücksfall selbst verursacht hat. Der Tatnachweis beruht auf einer Ketten von Indizien“, machte es damals Richter Torsten Hoffmann deutlich.

Ein Zug der hessischen Landesbahn steht auf dem Gleis bei Raumland. Er ist durch einen Gullydeckel in der Frontscheibe beschädigt worden. Die Mordkommission Hagen ermittelt. Foto: Lars-Peter Dickel / WP

Der Grund für die Berufung liegt auf der Hand, findet andererseits der Rechtsanwalt: „Ein entscheidendes Puzzleteil fehlt – das Motiv“, sagt Verteidiger Tungel und greift damit ganz bewusst das Bild auf, das Richter Torsten Hoffmann in Bad Berleburg im Oktober 2020 gebraucht hat, als er die schwierige Beweisaufnahme beschrieben hat, die zum Richterspruch führte: „Das Gericht hatte so etwas wie ein Puzzle zusammenzusetzen“, sagte Hoffmann damals.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein