Gute Ware für den kleinen Preis gibt es beim Mädelsflohmarkt in Dotzlar. Schon zum zweiten Mal fand die Veranstaltung am Wochenende in der Kulturhalle Wittgenstein in Dotzlar statt. Die Idee dahinter ist simple: Fehlkäufe oder Sachen, die nicht mehr passen, werden nicht weggeworfen, sondern angeboten, um anderen eine Freude zu machen.

Zwischen den über 35 Ständen schlendern Frauen jeden Alters. Ob ein paar neue Sneaker oder eine Sommerhose. Für jede ist hier etwas dabei. „Das Kaufverhalten verändert sich. Ein großer Faktor ist die Nachhaltigkeit. Immer mehr gehen in Second-Hand-Shops oder auf Flohmärkte. Man muss auch in unserer Region den Frauen die Möglichkeit geben, so etwas wahrzunehmen, denn leider muss man sehr weit fahren, um einkaufen zu gehen, oder man muss auf Online-Shopping zurückgreifen. Für die Umwelt ist das kein guter Aspekt“, sagt Melanie Kaiser, die den Mädelsflohmarkt gemeinsam mit Annina Jung organisiert hat.

Gute Atmosphäre

„Die heimelige Atmosphäre macht den Flohmarkt in Dotzlar so attraktiv für die Aussteller“, berichtet Alexandra Brunner-Schreiber. Sie ist durch die Organisatorinnen auf den Markt aufmerksam geworden und schon zum zweiten Mal mit dabei. „Ich habe wirklich positive Erfahrungen mit dem Flohmarkt gemacht. Man bekommt wirklich gute Ware für einen kleinen Preis. Vieles ist auch Markenmode. Andererseits kann ich Anderen auch mit meinen Sachen eine Freude machen. Ich hoffe natürlich, dass es gegen Ende des Jahres zur dritten Auflage kommt“, freut sich die Berleburgerin.

Guter Zweck

Die Frauen der Jazz-Tanzgruppe Dotzlar stellen Kaffee und Kuchen zur Verfügung Mädelsflohmarkt. Foto: Esther Loerkens

Die ganze Sache kommt nicht nur den Schnäppchenjägerinnen zugute. Denn die Jazz-Tanzgruppe aus Dotzlar stellt Kaffee und Kuchen bereit. Für einen kleinen Preis können sich die Frauen während des Shoppings oder des Verkaufens etwas stärken. Die Einnahmen gehen in die Mannschaftskasse der Tanzgruppe. Und auch sie finden, dass der Mädelsflohmarkt ein toller Erfolg ist und unbedingt im Herbst erneut stattfinden sollte.