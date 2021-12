Gutachter: Wisent-Projekt sollte fortgeführt werden

Bad Berleburg. Das Projekt „Wisente am Rothaarsteig“ sollte fortgeführt werden – wenn notwendige Voraussetzungen geschaffen werden, heißt es im Gutachten.

Das Artenschutzprojekt „Wisente am Rothaarsteig“ sollte fortgeführt werden – wenn die notwendigen Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Zu diesem Schluss kam ein Gutachten, das am Mittwochvormittag in Bad Berleburg vorgestellt wurde. Das Projekt sei für den Erhalt der vom Aussterben bedrohten Tierart, auch wegen seines besonderen Modell- und Vorbildcharakters von besonderer Bedeutung – so geht es aus dem 176-seitigen Gutachten hervor, dass das Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover erarbeitet hat.

Die Ergebnisse des Gutachtens sollen in den kommenden Monaten intensiv diskutiert werden. Eine abschließende Entscheidung über die Zukunft des Projektes soll aber so schnell wie möglich getroffen werden.

Lesen Sie auch: Aus für Wisent-Zaun zwischen Schmallenberg und Bad Berleburg

Der Vorschlag eines dauerhaften Großgatters soll dabei nicht weiter verfolgt werden, da hierfür die Akzeptanz fehle. Auch ein Erlegen der Tiere soll nicht erfolgen. Gegen die sogenannte letale Entnahme sprachen sich laut Gutachten auch sämtliche befragten internationalen Wisentexperten aus.

Am Projekt müsste nachgearbeitet werden

Die Gutachter zeigen aber auch auf, wo im Falle einer Fortführung des Projekts nachgearbeitet werden müsste. So halten sie für die Projektsteuerung eine Hinzuziehung weiterer, größerer Partner zum Trägerverein für dringend geboten, halten eine intensivere wissenschaftliche Begleitung für erforderlich und fordern insbesondere eine enge Zusammenarbeit mit anderen Wisent-Projekten, die auch einen Austausch der Tiere beinhalten sollte, ein.

Lesen Sie auch: Die ungewisse Zukunft Deutschlands wilder Wisente

Allerdings: Eine eindeutige Empfehlung könne nicht ausgesprochen werden – es müsse abgewogen werden, ob Artenschutz oder Eigentumsschutz vorrangig sind. Je nach Kosten seien sowohl Herrenlosigkeit als auch ein Abbruch denkbar. Aber: Ein kleiner Verein sei as Träger nicht geeignet, betonten die Gutachter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein