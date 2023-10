Hachenberg-Kaserne: „Besondere Staffel“ bekommt neuen Chef

Erndtebrück. Nach 5296 Tagen am Standort Erndtebrück verlässt Oberstleutnant Matthias H. die Hachenberg-Kaserne. Sein Nachfolger ist kein Unbekannter.

Feierliche Staffelübergabe bei der Einsatzgruppe des Einsatzführungsbereichs 2: Im Rahmen eines Appells in der Hachenberg-Kaserne gab Oberstleutnant Matthias H. nach drei Jahren an der Spitze der Einsatzführungsstaffel 21 das Kommando an seinen Nachfolger Oberstleutnant Stefan B. ab.

Die Einsatzführungsstaffel 21 trägt mit etwa 280 Frauen und Männern zur Sicherstellung der Dauereinsatzaufgabe „Sicherheit im deutschen Luftraum“ bei und sorgt so für den „Beitrag zum integrierten Luftverteidigungssystem der Nato“. „Eine besondere Staffel, deren Führung wahrlich nicht einfach ist“, erklärte der Leiter der Einsatzgruppe, Oberstleutnant Dirk Egger, und bedankte sich für diese Leistungen, eine Amtszeit, die zur Hälfte durch die Coronapandemie, aber auch durch die vielfältigen Personalabstellungen und die Großübung Air Defender 2023 geprägt war.

Insgesamt 5296 Tage am Standort

„Oberstleutnant Matthias H. war insgesamt 14 Jahre, sechs Monate oder 5296 Tage am Standort, wovon drei Jahre Chefverwendung zurückliegen“, skizzierte Egger. „Eine lange Dienstzeit am Standort, die gefühlt wie im Fluge vorüberging,“ so beschrieb der scheidende Chef im Rückblick seine Dienstzeit in Erndtebrück. Den Soldaten seiner Einheit dankte Matthias H. und zollte diesen Respekt für die Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen während seiner Amtszeit. Er wird künftig seinen Dienst am Standort Kalkar versehen.

Der scheidende Staffelchef bedankt sich für das Vertrauen in den letzten drei Jahren. Foto: Luftwaffe / WP

Der „Neue“, Oberstleutnant B., ist kein Unbekannter. So hat er am Standort Erndtebrück seine Ausbildung zum Jägerleitoffizier und Master Controller absolviert und so bereits erste Tuchfühlung mit dem Verband aufnehmen und Erndtebrücker Luft schnuppern dürfen. Mit Übernahme der Einsatzführungsstaffel 21 kommt eine neue Führungsaufgabe auf ihn zu, für die er, nach den Worten von Oberstleutnant Egger, sehr gut aufgestellt ist.

„Als ich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könne die Einsatzführungsstaffel 21 als Chef zu übernehmen, habe ich sofort zugesagt“ schilderte Stefan B.. Er bedankte sich bei Matthias H. für die Übergabe einer so leistungsstarken Einheit und freut sich auf die anstehenden Herausforderungen.

