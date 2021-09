Hachenbergkaserne: Friedensaktivist doch nicht verurteilt

Siegen/Erndtebrück. Der Friedensaktivist, der Soldaten der Erndtebrücker Kaserne zum Geheimnisverrat aufgefordert hatte, muss wohl doch keine Verurteilung fürchten.

Dem Friedensaktivisten Hermann Theisen droht nun doch keine Verurteilung wegen seines Aufrufs zum Whistleblowing mehr. Die Staatsanwaltschaft in Siegen nahm jetzt ihre Revision gegen einen gerichtlichen Freispruch des Rüstungsgegners zurück. Auch Theisens 2019 von den Behörden beschlagnahmte Flyer würden ihm zurückgegeben.

Die zweijährigen Ermittlungen wegen des Aufrufs, illegale Praktiken des amerikanischen Drohnenkriegs öffentlich zu machen, liefen somit allesamt ins Leere. Theisen hatte 2019 vor dem US-Stützpunkt im pfälzischen Ramstein, am „United States Africa Command“-Hauptquartier in Stuttgart, am Bundesverteidigungsministerium in Bonn und an der Hachenberg-Kaserne in Erndtebrück Aufrufe an Soldaten verteilt (wir berichteten).

Über Beteiligung der Luftwaffe informieren

Darin forderte er sie auf, „die Öffentlichkeit umfassend und rückhaltlos“ über die Beteiligung der Luftwaffe an den Drohnen-Einsätzen zu informieren. Die Aktion hatte er begründet, die Bundesrepublik unternehme nichts gegen die Nutzung der US-Militärstützpunkte zur Durchführung völker- und menschenrechtswidriger Drohneneinsätze. Im Anschluss an die Verteilung wurden durch vier Staatsanwaltschaften in Zweibrücken, Stuttgart, Bonn und Siegen Ermittlungsverfahren gegen den Aktivisten eingeleitet.

Die Verhandlung in Bad Berleburg (Urteil von Richter Torsten Hoffmann: Freispruch und eine Geldstrafe in Höhe von 750 Euro, weil er gegen Versammlungsauflagen verstoßen hatte) und in Siegen hatte Theisen in vollem Umfang freigesprochen. Dagegen hatte die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt.

