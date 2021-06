Handwerk: Sprechstunde rund um die Digitalisierung

Ab Juni findet jeden letzten Donnerstag im Monat um 15 Uhr die neue, digitale Innovationswerkstatt statt.

Siegen-Wittgenstein. Haben kleine und mittlere Firmen aus der Region Fragen zu Themen wie IT-Sicherheit oder Künstlicher Intelligenz, können sie sich an das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Siegen wenden. Ab Juni findet jeden letzten Donnerstag im Monat um 15 Uhr die neue, digitale Innovationswerkstatt statt. Sie ist als offene Sprechstunde konzipiert und lädt Unternehmen zur Diskussion mit Expertinnen und Experten zu monatlich wechselnden Themen ein. Bei den Terminen gibt es zuerst eine kurze Einführung in das Thema. „Und danach stehen die Fragen der Teilnehmenden rund um die Digitalisierung im Mittelpunkt“, erklärt Dr. Muhamed Kudic, Geschäftsstellenleiter des Kompetenzzentrums.

IT-Sicherheit

In der ersten digitalen Innovationswerkstatt am Donnerstag, 24. Juni, geht es um das Thema IT-Sicherheit. Fast jedes zweite Unternehmen in Deutschland hat schon einen Hacker-Angriff erlebt. Dabei entsteht jährlich ein Schaden in Höhe von etwa 100 Milliarden Euro. „Wir wollen mit den Teilnehmenden in der Innovationswerkstatt darüber sprechen, was sie für ihre IT-Sicherheit tun können“, sagt Nico Vitt, IT-Sicherheitsexperte im Kompetenzzentrum. Er wird zusammen mit dem Datenschutzberater Sven Berger von der Firma Dokuworks und dem IT-Referenten bei der IHK Bonn/Rhein-Sieg, Heiko Oberlies, Fragen beantworten.

Digitalisierung im Handwerk

Bei der zweiten Innovationswerkstatt am Donnerstag, 29. Juli, steht das Thema digitale Geschäftsmodellerweiterung in Handwerks- und Kleinstbetrieben auf dem Programm. „Digitale Technologien gewinnen immer mehr an Bedeutung. Deshalb ist es gerade auch für kleine Betriebe und Handwerksfirmen wichtig, sie in ihr Geschäftsmodell zu integrieren“, sagt Philipp Köhn. Zusammen mit Prof. Dr. Giuseppe Strina wird er an Beispielen zeigen, wie das am besten funktioniert.

Künstliche Intelligenz

Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) steht im Fokus der dritten Innovationswerkstatt am Donnerstag, 26. August. KI ist im Gesundheitswesen und in der Industrie auf dem Vormarsch. „In der Innovationswerkstatt wollen wir zeigen, welche Anwendungen es in den Bereichen der Pflege, der Produktion und beim Energiemanagement gibt“, sagt Tobias Moser, einer der beiden KI-Trainer im Kompetenzzentrum. Sein Kollege Dr. David Unbehaun wird auch für Fragen zur Verfügung stehen, genauso wie der KI-Experte André Sekulla.

Die Angebote des Kompetenzzentrums sind kostenfrei, wer dabei sein will, muss sich nur für die Online-Termine anmelden.

Aktuelle Termine auf der Internetseite des Kompetenzzentrums: https://kompetenzzentrumsiegen.digital/innovationswerkstatt/.

