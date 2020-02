Nahezu jeder kennt Harry Potter und seine magische Welt — Unzählige davon lieben die Geschichten und sind wahre Fans der Fantasy-Reihe. Für diejenigen, deren Herzen zusätzlich fürs Stricken schlagen, ist am 14. Februar ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen: Das erste offizielle Harry Potter Strickbuch „Harry Potter: Magisch Stricken“ von Autorin Tania Gray ist auf den Markt gekommen. Aber das ist noch lange nicht alles — der frechverlag, der das Kreativ-Buch veröffentlichte, bietet zurzeit deutschlandweit Harry Potter Strick-Events in Buchhandlungen an. Dieses einmalige, magische Angebot wollte sich auch die Buchhandlung Mankelmuth in Bad Berleburg nicht entgehen lassen.

Bunte Mischung

Am Samstag war es dann endlich so weit: Kreativ-Expertin Anette Wiegand-Baum vom frechverlag besuchte das Wittgensteiner Land, um vor allem eines mit Jung und Alt zu teilen: ihre Leidenschaft für Harry Potter und fürs Stricken. Für das Strick-Event eignete sich die zurzeit leerstehende Räumlichkeit neben der Buchhandlung in der Poststraße perfekt. Viele Harry Potter- und Strick-Fans fanden sich dort zusammen. Nicht nur die unzähligen, bunten Wollknäuel füllten den Raum mit Vielfalt und Leben — auch die Teilnehmerinnen bildeten eine bunte Mischung: Von jungen Mädchen bis zu älteren Damen blieb keine Generation aus.

Ein großer Gemeinschaftstisch, Wolle in den verschiedensten Farben, Kerzen, dekorative Kürbisse, und ein riesiges Kuchenbuffet — die Buchhändlerinnen von Mankelmuth wissen genau, wie sie einem einst leerstehenden Raum Charakter verleihen. In gemütlicher Wohnzimmer-Atmosphäre strickten die Teilnehmerinnen hübsche Tassenwärmer in den verschiedenen Hausfarben von Hogwarts, die Schule von Harry Potter und seinen Freunden. Eine angenehme Stille, zufriedene Gesichter und der Duft von Kaffee und Küchen erfüllten den Raum mit Wärme und Herzlichkeit. Auch Kreativ-Expertin Anette Wiegand-Baum genoss die Zeit in Bad Berleburg: „Ich habe selten erlebt, dass für unsere Veranstaltungen so toll organisiert wird. Es ist sehr besonders hier.“

Harmonisches Miteinander

Schon seit 2005 ist Wiegand-Baum für den frechverlag tätig — und leitet regelmäßig kreative Workshops zu bestimmten Themen. „Es ist immer ein schönes Miteinander. Und es ist jedes Mal total aufregend, weil ich immer an verschiedenen Orten bin und ich ständig neue Gesichter treffe“, freute sie sich über die Abwechslung in ihrem Beruf.

Monika Schröder betreibt seit 2009 die Buchhandlung Mankelmuth in Bad Berleburg. Sie strickt schon etliche Jahre — und Schröder ist auch ein großer Fan von Harry Potter. Natürlich ließ auch sie sich das zauberhafte Strick-Event nicht entgehen. „Das Buch ist so toll und detailreich. Und Stricken ist so eine schöne Sache und total beruhigend. Man kommt dabei richtig runter“, geriet Schröder ins Schwärmen.

Stunden unter Gleichgesinnten

Dass Stricken beruhigend ist, das weiß auch Angelika Klerch, die Stammkundin bei Mankelmuth ist. Vor rund 60 Jahren hatte Klerch Häkeln als Hobby für sich entdeckt — da war sie gerade ein mal vier Jahre alt. Später lernte sie dann auch das Stricken kennen und lieben. „Harry Potter interessiert mich nicht so sehr. Mir geht es mehr um die Sache an sich. Man kommt mal raus und verbringt schöne Stunden mit Gleichgesinnten“, so Klerch. Eine gemeinsame Leidenschaft, Geschichten von Zauberei und magischen Welten, nette Gespräche, neue Bekanntschaften, ein Ort zum Wohlfühlen — das Strick-Event hat gezeigt, dass es nicht viel braucht, um Menschen zu verbinden.