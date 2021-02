Hausbrand in Elsoff: Brandursache steht nun fest

Am Dienstag kam es in Elsoff zu einem Wohnhausbrand.

Elsoff. Laut Ermittlungen war heiße Asche die Brandursache. Diese wurde in einem Blechbehälter in dem Scheunengebäude abgestellt.

Die Ermittlungen im Fall des Feuers in Elsoff sind nun abgeschlossen. Wie die Polizei auf Anfrage dieser Zeitung mitteilt, soll heiße Asche die Brandursache gewesen sein. Diese befand sich in einem Blechbehälter, der in einem in dem Haus integrierten Scheunenbereich abgestellt worden ist. Wie Polizeipressesprecher Stefan Pusch mitteilt, sollen sich unter dem Behälter Teppichbodenreste befunden haben. Auch Anmach-Holz habe sich in der Nähe befunden.

