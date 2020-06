Schon seit Jahren fordern Anwohner des Sengelsberges einen Kinderspielplatz in ihrem Wohngebiet. Der wird nun gebaut. Ein Vorzeigeprojekt in der Region. Denn viele Wittgensteiner bemängeln, dass es zu wenige oder marode Spielplätze in Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück gibt.