Heimat-Ministerin gibt Tipps für attraktiveres Bad Laasphe

Bad Laasphe. Trotz Leerständen sieht Ina Scharrenbach Potenzial für die Altstadt. Warum der Bürgermeister aber ein Problem bei konkreten Projekten sieht.

Der Kirchplatz, die Königstraße am Altstadtbrunnen, aber auch der große Parkplatz an der Gartenstraße – sie alle könnten demnächst zum Hitzeschutz für die Menschen beitragen, die in der Innenstadt unterwegs sind. So schlägt es jedenfalls Ina Scharrenbach vor, NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung. Sie war am Donnerstag in der Lahnstadt Bad Laasphe zu Gast.

„Städtebaulich gibt es Handlungsbedarf in der Altstadt“, machte Bad Laasphes Bürgermeister Dirk Terlinden bereits bei der Begrüßung im Rathaus deutlich. So stoße man mittlerweile beim Bedarf nach Photovoltaik-Anlagen oder Satelliten-Schüsseln auf den Dächern oft an Grenzen, etwa des Denkmalschutzes. Er erhoffe sich vom Besuch der Ministerin „Initialzündungen für künftige politische Entscheidungen“. Scharrenbach wiederum sieht gerade „die ländlichen Räume als Zukunftsräume“.

Quartier mit viel Potenzial

Im April, auf der Wirtschaftsmesse „Wir in Wittgenstein“ im Interkommunalen Indus­triepark bei Schameder, hatten sich Ministerin und Bürgermeister zu einem Treffen in der Kernstadt verabredet. Nachdem sich Scharrenbach im Rathaus ins Goldene Buch der Stadt eingetragen hat, startet eine Gruppe mit dem geballten lokalen Wissen auch einiger Vertreter aus Politik und Verwaltung zu einem kleinen Rundgang durch die Altstadt. Dabei sehen die Beteiligten viele Baudenkmäler, aber eben auch leerstehende Ladenlokale, nicht nur direkt an der Königstraße. Und am Ende hat die Ministerin viele Ideen, um das Quartier für Bürger und Touristen gleichermaßen interessanter zu machen – nicht zuletzt bei Hitze.

Bevor es auf einen Rundgang durch die Altstadt geht, trägt sich Ina Scharrenbach, NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung, im Rathaus ins Goldene Buch der Stadt ein. Rechts neben ihr Bad Laasphes Bürgermeister Dirk Terlinden. Foto: Eberhard Demtröder

„Für die Parkplatz-Fläche sollten Sie sich auf jeden Fall etwas überlegen“, meint Scharrenbach bei der Schlussrunde im Rathausgarten – am besten einen guten gestalterischen Beitrag zu einer „coolen Kernstadt“. Hier sei viel möglich, angefangen beim Fassaden-Programm im Rahmen der laufenden NRW-Städtebauförderung.

Die große Unbekannte

„Die große Unbekannte“ im Städtebau-Spiel seien allerdings oft die privaten Hauseigentümer in der Altstadt, meinte FDP-Fraktionschef Klaus Preis. Hier gelte es, Überzeugungsarbeit zu leisten, sagte die Ministerin – notfalls auch juristisch. „Machen Sie’s für Ihre Bürger“, rät Scharrenbach. Und: „Ich würd’s mischen“, ergänzt sie mit Blick auf die Gebäude-Nutzung im „spannenden Quartier“ rund um die Königstraße – also Wohnen und Handel ne­ben­ein­ander. Hier gebe es viel Potenzial. Warum nicht am Anfang und Ende der Königstraße ein variables Poller-System installieren, mit dem sich der Straßenverkehr bei Bedarf ausschließen lasse? „Und dann die Tische vor die Türen“ – der Bürgermeister kann sich das gut vorstellen.

Ein „Mega-Thema“ sei auch die kommunale Wärme-Versorgung, so Scharrenbach. Hier sei das Bad Laaspher Fernwärme-Netz, das mit dem fossilen Brennstoff Erdgas betrieben werde, allerdings nicht unbedingt zukunftsweisend, machte die Ministerin deutlich.

Vorbei an der Alten Synagoge

Ein großes Problem bei der Umsetzung städtebaulicher Projekte sieht Bürgermeister Terlinden allerdings in der Tatsache, dass man im Rathaus immer noch keinen geeigneten Bewerber für die Stelle des Stadtplaners gefunden habe – und die sei schon seit längerem offen.

Der Weg führt die Gruppe auch an der alten Synagoge in der Mauerstraße vorbei. Sie soll zu einer Kultur- und Begegnungsstätte für Inte­gration weiterentwickelt werden. Hier macht der Bürgermeister seinem Gast darauf aufmerksam, dass für das Projekt „eine Finanzierungslücke noch nicht geschlossen sei“.

Emmaburg hat wieder Strom

„Sie haben da so eine schöne Kulisse“, schwärmte die Ministerin von der Altstadt – „und wenn sich jetzt auch noch die Emmaburg entwickelt...“ Zur Emmaburg wollte der Bürgermeister vor Ort nur so viel sagen: Die Versorgung des privaten Areals mit Strom und Wasser sei inzwischen wiederhergestellt. Die Stadt hoffe nun, dass sich in dem ehemaligen Gesundheitszentrum endlich wieder etwas tue.

Blick auf das ehemalige Gesundheitszentrum „Emmaburg“. Bürgermeister Dirk Terlinden berichtet Ministerin Ina Scharrenbach (rechts), wie es um die Immobilie bestellt ist. Links die heimische CDU-Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach. Foto: Eberhard Demtröder

Der Ministerin erzählte Terlinden zum Hintergrund, dass eine ausländische Investorin die Gebäude schon vor Jahren weitgehend renoviert, am Ende aber nie in Betrieb genommen habe. „Die hatten das 2016 fertig, waren kurz vor der Eröffnung.“ Sollte es jetzt jedoch weitergehen, so Terlinden, wäre die Stadt „auf planungsrechtlicher Ebene“ am Zuge.

