Heimatverein Girkhausen bestätigt seinen Vorstand

Girkhausen. Auf gleich zwei Jahre blickte der Verein zurück. Das Dorfjubiläum musste aufgrund der Pandemie erneut verschoben werden.

Der Verkehrs- und Heimatverein Girkhausen zog am Freitag Bilanz gleich zweiter Vereinsjahre. Geprägt waren 2019 und 2020 von Corona und letztlich auch von den Vorbereitungen auf ein Dorfjubiläum, das aufgrund der Pandemie erneut verschoben werden musste und nun erst 2025 stattfinden soll. Höhepunkte der Versammlung waren die Ehrungen einiger verdienter Mitglieder für die Jahre 2019 und 2020, von denen aber nicht alle ihre Urkunden persönlich in Empfang nehmen konnten.

Ehrungen

Paul Gerhard Kümmel, Georg Lückel und Heinrich Pickhan sind 2020 40 Jahre Mitglied im Verein gewesen. Karl Heinrich Krämer und Rolf Treude erhielt diese Ehrung in diesem Jahr. Bei Rolf Treude bedankte sich der verein außerdem für dessen Engagement. Treude war von 1996 bis 2018 Kassierer des Vereins und hatte 1983 das Verkehrsbüro im Ort übernommen.

Elfriede Florin, Erhard Lauber und Albrecht Martsch wurden für 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Im Fall von Erhard Lauber würdigte der Verein auch dessen Verdienste im Vorstand. Er ist seit 2004 als Geschäftsführer tätig.

Vorstandswahlen

Der Vorstand des Vereins musste sich in dieser Versammlung zur Wahl stellen. Da dies stellvertretend für die beiden vergangene Geschäftsjahre stattfand und man in einem halbe Jahr - in der Hoffnung auf ein Ende der Pandemie - erneut tagen will, wurde der aktuelle Vorstand für ein halbes Jahr am Block gewählt.

Vorsitzender bleibt Timo Florin, 2. Vorsitzender ist Jörg Homrighausen. Kassiererin ist Katja Beil, Geschäftsführer Erhard Lauber, Beisitzer Torben Beil, Heimatpfleger Björn Bald und Vertreter Heimat René Balz.

