Heimatverein Weidenhausen startet Bänke-Rätsel

Weidenhausen. Der Heimatverein Weidenhausen betreut seit Jahren die Ruhebänke an den Wanderwegen in der Gemarkung Weidenhausen und hat diese jetzt wieder an den verschiedenen Standorten aufgestellt. Gemäß dem Motto „Wandern ist nicht abgesagt!“ lädt der Vorstand dazu ein, die Wanderschuhe anzuziehen und an einem Bänke-Rätsel teilzunehmen. Dabei gilt es, drei Bänke, die mit einem besonderen Namen versehen sind, zu finden. Auf der Rückseite steht jeweils eine dreistellige Zahl. Die Summe dieser Zahlen ist die Lösungszahl, die auf die dafür vorgesehenen Teilnehmerbögen eingetragen wird. Diese sind bei Werner Dreisbach, Friedrich Wunderlich, Ute Graf und Wolfgang Brinkmann erhältlich und sollen bis zum 30. September wieder bei den Vorstandsmitgliedern abgegeben werden. Am Ende werden 5 Gewinner ausgelost und die erhalten einen Preis.