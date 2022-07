Hemschlar: Ärger über Schmierereien am Futterautomaten

Hemschlar. Gerade einmal zwei Monate stehen die Bienenfutterautomaten – nun haben Unbekannte sie mit schwarzer Farbe beschmiert. So reagiert der Dorfverein.

Hemschlars Ortsvorsteher Helmut Janner ist sauer und enttäuscht: Erst vor zwei Monaten hatte der Dorfverein zwei Bienenfutterautomaten aufgestellt – einen am Dorfgemeinschaftshaus, unmittelbar im Ortszentrum und einen zweiten am Rundwanderweg am Altenberg in trauter Nachbarschaft zu einem Bienenhotel. Letzteren haben nun unbekannte Täter oder eben ein unbekannter Täter mit Farbe beschmiert. „Das dies nach so kurzer Zeit hier bei uns auf dem Land passiert, hätte ich mir nicht träumen lassen“, sagt Janner, der zudem auch 1. Vorsitzender des Dorfvereins ist.

Am Dienstagabend gegen 17 Uhr wurden die Schmierereien am gelben Futterautomaten zum ersten Mal entdeckt. „Zum Wochenende hin war dort noch nichts davon zu sehen“, sagt Janner. Mit schwarzer Farbe wurden ein Penis-Symbol und ein kaum lesbarer Schriftzug auf den Bienenfutterautomaten geschmiert. Der Dorfverein schätzt den Schaden auf etwa 350 Euro. Ob und wie die Farbe beseitigt werden kann, werde nun geprüft. „Es gibt ja bestimmte Lösungen, mit denen man beispielsweise auch die Schmierereien an Zügen beseitigt“, so der Ortsvorsteher. Ob die auch in Hemschlar eine Option sei, müsse noch geprüft werden. „Wir haben ein Vereinsmitglied, das von Beruf Maler und Lackierer ist – notfalls müssen wir den Automaten und den dazugehörigen Kasten abschleifen und neu lackieren.“ Das aber würde wieder Vereinsgelder kosten. „Und die könnten wir wirklich an anderer Stelle gebrauchen“, sagt Janner.

Täter haben eine Woche Zeit

Der Verein hofft, dass sich die Täter von sich aus bei ihnen melden. „Dann könnten wir gemeinsam besprechen, wie wir die Schmierereien beseitigen und von einer Strafanzeige absehen.“ Anderenfalls wird der Dorfverein Hemschlar die Sachbeschädigung zur Anzeige bringen. Eine Woche lang haben die oder der Täter nun Zeit, sich bei dem Verein in Hemschlar freiwillig zu melden. „Ich kann es nicht verstehen, warum man sich an anderen Dingen so vergreift“, sagt Janner.

Damit dies nicht noch einmal geschieht, überlege der Verein derzeit, Kameras zu installieren (auch am Dorfgemeinschaftshaus), um Nachahmer abzuschrecken. „Hätten wir damals schon damit gerechnet, dann hätten wir wahrscheinlich von Beginn an dort eine Wildkamera installiert.“ Ob dies wirklich in die Tat umgesetzt wird, werde der Verein noch besprechen. Zudem möchte der Verein in den kommenden Tagen noch einmal mit den Nachbarn sprechen. Vielleicht können sie weitere Hinweise auf die Täter geben.

Automat wird gut genutzt

Neben der negativen Nachricht über die Schmierereien an einem der Futterautomaten, gibt es für den Verein aber auch gute Nachrichten: So freuen sich die Mitglieder über eine sonst positive Resonanz auf die aufgestellten Bienenfutterautomaten im Dorf. „Die werden schon genutzt – sowohl am Dorfgemeinschaftshaus als auch am Rundwanderweg am Altenberg wurden bereits einige Kapseln herausgenommen“, freut sich Helmut Janner.

Für gerade einmal 50 Cent können Bienenfans dort Blühmischungen in Kapseln aus dem ehemaligen Kaugummiautomaten erwerben – entweder mit einer ein- bis zweijährigen Blumenmischung für Wild- und Honigbienen oder aber mit einer mehrjährigen Blumenmischung. Ausgesät auf dem Balkon oder im heimischen Garten lässt sich so spielerisch ein kleiner Beitrag gegen das Insektensterben leisten.

Die Automaten konnten durch eine Leader Kleinprojekt-Förderung angeschafft und schließlich aufgestellt werden. Zudem geht beim Verkauf jeder Kapsel ein Förderbeitrag an die „Bienenretter“-Bildungsarbeit in Kitas und Schulen, berichtet der Dorfverein Hemschlar.

