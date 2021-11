Hemschlar: Autofahrerin verunglückt mit 2,8 Promille im Blut

Bad Berleburg. Auf der B 480 beobachten Zeugen, wie die Frau Schlangenlinien fährt. Bei Hemschlar kommt sie von der Fahrbahn ab – und hat dabei noch viel Glück.

Reichlich Glück, dass ein Verkehrsunfall lediglich zu einem Sachschaden führte, hatte auf der Bundesstraße B 480 eine 55-jährige Autofahrerin. Nach Angaben der Polizei war sie mit ihrem Wagen von der Leimstruth kommend in Richtung Bad Berleburg unterwegs. Dabei beobachteten Zeugen, wie sie mehrfach in starken Schlangenlinien die komplette Fahrbahn in Anspruch nahm.

Strafverfahren eingeleitet

Kurz hinter Hemschlar kam die Fahrerin dann mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie fuhr einen Leitpfosten um und prallte dann gegen eine kleine Baumgruppe. Danach blieb die Frau mit dem total beschädigten Auto im Böschungsbereich stehen. Vergeblich versuchte sie, den Wagen wieder zu starten.

Die von einer Zeugin alarmierte Polizei traf kurze Zeit später an der Unfallstelle ein. Der Grund für die Fahrweise war schnell klar: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Die Beamten nahmen die 55-jährige, die glücklicherweise unverletzt geblieben war, mit zur Polizeiwache. Dort wurde eine Blutprobe angeordnet, der Führerschein der Frau beschlagnahmt. Gegen sie wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

