Hemschlar: Baumerlebnispfad mit dem Baum des Jahres eröffnet

Am Tag des Baumes wurde zur Einweihung des Wanderweges eine Moorbirke gepflanzt. In den kommenden Jahren sollen so weitere Bäume dort gepflanzt werden.

Hemschlar. Um den Altenberg wandern und mehr über die Bäume erfahren – das ist dank Info-Schildern bald möglich. Was der Dorfverein dort noch geplant hat.

Panorama-Aussichten und viel Wissenswertes wird es künftig auf dem Baumerlebnispfad rund um den Altenberg in Hemschlar geben, der nun mit dem Pflanzen einer Moorbirke – dem Baum des Jahres 2023 – offiziell eröffnet wurde. „Es soll ein Erlebnis- aber auch Lehrpfad werden“, sagt Ortsvorsteher Helmut Janner. Schon jetzt befinden sich dort eine Birkenallee und eine Allee mit etwa 14 verschiedenen Baumarten. „Die möchten wir noch in diesem Jahr mit Schildern versehen“, erklärt Janner, der bereits ein Musterbeispiel hierfür in der Hand hält.

Darauf zu sehen sind die wichtigsten Informationen über die Moorbirke. Sie gehört zu den Birkengewächsen und hat ihre Herkunft in Europa und in Asien. Bis zu 30 Meter groß kann sie werden – und bis zu 120 Jahre alt. Und wie schaut es mit den bevorzugten Witterungsverhältnissen aus? Hat sie auf der Hemschlarer Höhe eine Chance? „Das war auch etwas, was ich in der Baumschule in Bad Lippspringe gefragt hatte. Dort sagte man mir, dass die Moorbirke hier gut wachsen kann“, so Janner, der den Baum von der Baumschule Jurgelucks nach Wittgenstein brachte.

Tag des Baumes

Dass der Baum nun am 25. April am neuen Erlebnispfad gepflanzt wurde, ist kein Zufall. Immerhin wird an diesem Datum der „Tag des Baumes“ gefeiert – in diesem Jahr zum 71. Mal. Denn: „Der Tag wurde 1952 von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ins Leben gerufen, um auf die starken Waldverluste durch den Krieg aufmerksam zu machen. Auch heute hat der Tag des Baumes eine fortwährende Bedeutung, denn unsere Bäume leiden zum einen stark unter den Folgen des Klimawandels und spielen zum anderen eine entscheidende Rolle im Kampf gegen diesen“, erklärt der Ortsvorsteher, bevor mit vereinten Kräften die Moorbirke in die Erde gesetzt wurde. Mit dabei war auch Bernd Weide – stellvertretender Bürgermeister der Stadt Bad Berleburg.

Entlang des Wanderweges kann man weit ins Wittgensteiner Land blicken. Foto: Ramona Richter / WP

„Der Tag des Baumes ist eine der größten Mitmachaktionen im Naturschutz. Mit der Pflanzung der Moorbirke wollen wir unser Projekt mit der Errichtung eines Baumerlebnispfades beginnen, sowie bereits vorhandene Bäume beschildern und somit einen kleinen Beitrag zum nachhaltigen Natur- und Umweltschutz leisten und das Umweltbewusstsein damit stärken“, so Ortsvorsteher Janner.

Sobald die bereits bestehenden Bäume ihre Blattspitzen hervorbringen, werden diese in eine spezielle App eingescannt und ebenfalls, wie bereits berichtet, mit einem Informationsschild versehen werden. „Es gibt auch jemanden im Ort, der dann sogenannte Mitmachzettel aushändigen würde – das könnten unter anderem Fragebögen sein, die dann anhand der Beschilderungen ausgefüllt werden müssen. So können auch Schulklassen künftig den Baumerlebnispfad als Lehrpfad nutzen.“

Ein besonderes Jahr für Hemschlar

Ein Pfad, der nun offiziell eingeweiht wurde. „Wir möchten unseren Ort und damit verbunden auch den Spazierweg rund um den Altenberg noch attraktiver machen“, erklärte der Ortsvorsteher bereits im vergangenen Jahr. Der Spazierweg ist in etwa rund zwei bis drei Kilometer lang und asphaltiert. Damit ist er auch für Familien mit Kinderwagen gut geeignet. „Am besten parkt man auf dem Parkplatz am Schießheim.“ Entstanden war die Idee eines Baumerlebnispfades bereits, als sich der Dorfverein für den Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beworben hatte. „Dort oben rund um den Altenberg hat man einen super Ausblick. Es ist ein schöner und beliebter Spazierweg, den wir nun noch attraktiver gestalten möchten.“ Zudem passe es gut in die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Bad Berleburg und ihrer Ortschaften. „Immerhin befinden sich auf dem Spazierweg auch ein Bienenfutterautomat und diverse Insektenhotels.“

Und: „Wir möchten den Wanderweg jedes Jahr um einen Baum erweitern – den jeweiligen Baum des Jahres“, so Ortsvorsteher Helmut Janner. Dass der Tag der Eröffnung nun mit dem Tag des Baumes und damit auch mit dem Baum des Jahres eröffnet wird, habe sich erst in diesem Jahr herauskristallisiert. „Aber so ist es ein besonderer Start in ein besonderes Jahr“, freut sich Janner. Denn im Sommer wird in Hemschlar ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert: 125 Jahre Schulgebäude in Hemschlar. Am Festwochenende vom 18. bis 20. August sind daher einige Highlights geplant.

Bis es aber soweit ist, können die Bewohner und die Gäste des Dorfes schon einmal die Aussichten entlang des Wanderweges rund um den Altenberg genießen – bald auch von einem Waldsofa aus. Denn das steht ebenfalls auf der Liste des Dorfvereins. „Hierzu befinde ich mich derzeit noch in Gesprächen mit einer Firma aus Assinghausen“, berichtet Helmut Janner. Wann genau das Waldsofa am Wanderweg aufgestellt wird, ist noch unklar. Klar ist aber, dass in den kommenden Wochen die Ruhebänke entlang des Weges wieder aufgestellt werden. Dann können die Wanderer und Spaziergänger dort wieder Energie tanken und die Aussicht genießen.

