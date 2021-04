Hemschlar ist wieder sauber

Am Ende sind Ortsvorsteher Helmut Janner und seine Kollegen positiv überrascht.

Hemschlar. Der Müll auf den Straßen wird auch in Corona-Zeiten nicht weniger – in den einzelnen Ortschaften wird daher in regelmäßigen Abständen in Teamarbeit aufgereäumt. Auch in Hemschlar fand jetzt diese die Aktion „Saubere Landschaft“ statt – unter anderen Bedingungen statt als gewohnt.

Einige Familien und Mitglieder des Dorfvereins haben daran teilgenommen. Im Vorfeld waren bereits Verteilgebiete festgelegt worden. Die Teilnehmer blieben im kleinen Kreis, um die bestehenden Corona-Kontaktbeschränkungen einzuhalten.

Anhänger vom Bauhof

Am Dorfgemeinschaftshaus waren Zettel ausgehängt für das entsprechende Sammelgebiet und Müllbeutel standen zur Verfügung. Ein Anhänger, auf dem der gesammelte Müll verladen werden konnte, wurde vom Bauhof zur Verfügung gestellt.

Ein Treffen zur Einteilung musste entfallen, und die Teilnehmer vermissten das übliche, gemütliche Beisammensein mit Brotzeit und Getränken im Anschluss an die Aktion. Die Aktion ist ein wichtiger Beitrag zur Pflege der Landschaft in und um die Gemeinde. „Es gibt leider sehr viele Menschen, die achtlos ihren Müll in der Landschaft entsorgen und es ist unvorstellbar was alles achtlos weggeworfen wird“, stellten die Teilnehmer fest.

Vergleich zu 2020

Vor allem an den Straßenrändern, wo viele Menschen mit dem Auto unterwegs sind, sei die Verschmutzung größer gewesen als an den Wegen, die überwiegend von Fußgängern genutzt werden. Aber für den Umstand, dass im Jahr 2020 die Aktion ersatzlos entfallen ist, sei die Müllmenge überschaubar gewesen. Ortsvorsteher Helmut Janner dankt allen Beteiligten für ihr Engagement und die Mithilfe.

Die nächsten Termine für den Dorfverein stehen bereits – vorausgesetzt, die Pandemie macht keinen Strich durch die Rechnung : Am 28. April steht das Kranz binden für den Maibaum im Dorfgemeinschaftshaus an. Der Maibaum selbst wird am 30. April aufgestellt – ebenfalls am Dorfgemeinschaftshaus Hemschlar.