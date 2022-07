Herbertshausen: Viel Bewegung in der Backhausgemeinschaft

Herbertshausen. Die Backhausgemeinschaft wählt ihren Vorstand und begrüßt dabei neue Funktionsträger. Außerdem wird schon fleißig an einem großen Fest geplant.

Die „Untere Backhausgemeinschaft Herbertshausen e.V“ hat jetzt in ihrer Jahreshauptversammlung bei den turnusmäßigen Wahlen ihren Vorsitzenden und dessen Stellvertreter in ihren Ämtern bestätigt. Andreas Dörr wurde als Vorsitzender wiedergewählt, sein Stellvertreter ist erneut Herbert Förster.

Zwei neue im Vorstand

Der langjährige Schriftführer Michael Sinning und der langjährige Kassierer Horst Wunderlich gaben ihre Ämter ab, nachdem ihnen der Vorsitzende für ihre jahrelange Vereinsarbeit gedankt hatte. Beide bleiben dem Vorstand weiterhin als Beisitzer erhalten, ebenso wie Beisitzerin Julia Förster. Neuer Schriftführer ist David Günther und neuer Kassierer Benjamin Sinning. Als Kassenprüfer wurden Helmut Bezani und Sören Schlabach gewählt.

Rainer Otto (Mitte) und Christian Steinberg (rechts) sind seit mehr als 25 Jahren Mitglieder im Backhausverein. Glückwünsche und Urkunden bekamen sie vom ersten Vorsitzenden Andreas Dörr übermittelt. Foto: Julia Förster

Während der Jahreshauptversammlung wurden zudem einige Backhausfreunde für ihre Vereinstreue geehrt: Kai Christ, Gottfried Meyer, Rainer Otto, Udo Schlabach und Christian Steinberg sind inzwischen seit mehr als 25 Jahren Mitglieder im Backhausverein.

Neue Mitglieder und Jubiläumsvorbereitung

In der alten Schule in Herbertshausen sorgten an diesem Abend aber nicht nur die Ehrungen für positive Stimmung bei den Anwesenden, sondern auch die Tatsache, dass in den vergangenen beiden Jahren neun neue Vereinsmitglieder gewonnen werden konnten. Hinzu kommt die Vorfreude auf die demnächst geplanten Vereinsaktivitäten, vorausgesetzt die Coronasituation lässt es zu. So wurde unter anderem beschlossen, das 25-jährige Vereinsjubiläum, welches 2020 aufgrund der Pandemie abgesagt werden musste, in 2025 - dann als 30-Jähriges - nachzuholen.

Arbeiten am Backhaus geplant

Weiterhin sind verschiedene, kleinere Veranstaltungen angeregt worden, da diese in der Vergangenheit immer wieder auf reges Interesse gestoßen haben. Ob dann Kuchen, Pizzen, Haxen, Plätzchen oder das ein oder andere Brot gebacken werden, wird noch entschieden und rechtzeitig bekannt gegeben. An Ideen mangelt es nicht. Neben den Veranstaltungen sind aber auch einige Arbeitseinsätze in und ums Backhaus geplant. Dazu gehören unter anderem ein neuer Anstrich des Fachwerks am Backhaus und Backschanzen machen.

