Herbstmarkt Laasphe: Duftorgel und Pflanzenexperten sind neu

Bad Laasphe. Herbstmarkt Bad Laasphe lockt mit einigen Neuerungen. Samstag und Sonntag ist rund um den Wilhelmsplatz und in den Geschäften einiges los.

Der Herbstmarkt lockt mit Bewährtem aber auch neuen Ausstellungsstücken und neuen Ständen nach Bad Laasphe und ist gut besucht. Volker Walter im Pilzmuseum ist sehr zufrieden: „So viel Andrang an einem Samstag hatten wir lange nicht.“ Das einzigartige Museum im Dachgeschoss des Hauses des Gastes lockte an diesem Wochenende viele Einheimische aber auch Touristen an.

Duftorgel getestet

„Meine Tochter Madlen hatte heute eine Auftritt mit dem Tanzstudio Fischer“, berichtet Dajana Horchler aus Feudingen. „Und danach wollte sie unbedingt einen Besuch im Pilzmuseum machen“, lacht die Mutter, die allein vielleicht gar nicht auf diese Idee gekommen wäre. „Ich sammle auch Pilze mit meiner Oma“, berichtet Madlen stolz, aber essen möcht sie die Pilze doch nicht. Trotzdem weckt die Ausstellung das Interesse von Jung und Alt. Das liegt auch an einer neuen Attraktion: Der Duftorgel. „Die habe ich selbst entworfen und gebaut“, erläutert Volker Walter. Unterstützung hatte er von Matthias Köhler von der Stadtapotheke, der Schläuche und Glasschalen beisteuerte. Mit Alkohol wurden dann aus bestimmten Pilzen charakteristische Gerüche gelöst und aufbereitet. Die können nun mit einer Luftpumpe nach draußen befördert und mit der Nase analysiert werden. „Das mit den Fußballpumpen war meine Idee“, schmunzelt Walter. An dieser Duftorgel können Mutige ein besonderes Pilzerlebnis haben. Dajana und Madlen Horchler haben es gleich ausprobiert. Knoblauch, Maggi oder Karbol. Wer die Gerüche erkennt, kann auch die Fragen der Duftorgel beantworten.

Dajana Hochler und ihre Tochter Madlen aus Feudingen testen ihren Geruchssinn an der neuen Attraktion des Pilzmuseums: An der Duftorgel lassen sich besondere Aromen von Pilzen entdecken. Volker Walter (Im Hintergrund) hat sie selbst gebaut. Foto: Lars-Peter Dickel / WP

Ein paar Meter weiter, direkt vor dem Haus des Gastes geht es auch um Natur. Diesmal um Pflanzen. Fabian Dickel aus Girkhausen und sein Sauerländer Freund Sebastian Plugge sind mit ihren Kleingewerben erstmalig auf eine Markt dabei. Der Landschaftsgärtner und Pflanzengestalter Dickel ist mit „Fabis Pflanzenwelt“ durchgestartet. Er hat zu Hause ein Kleingewerbe angemeldet, mit dem er seine zweijährige Fortbildung zum Pflanzengestalter finanziert hat. Damit kann man Gärten noch kunstvoller durch Bepflanzung gestalten und Kunden besser beraten. Das sein früherer Berufsschulkollege Sebastian Plugge eine eigene kleine Baumschule aufgezogen hat, passt. „Die Stadt Bad Laasphe hat uns angesprochen, ob wir uns das vorstellen könnten. Ich mache das jetzt zum ersten Mal, aber ich bin sehr zufrieden“, sagt Dickel.

Landschaftsgärtner und Pflanzengestalter Fabian Dickel (links) aus Girkhausen und Baumschulgärtner Sebastian Plugge präsentieren nicht nur Pflanzen, sie geben auch Tipps zur Gartengestaltung. Beide haben sich nebenberuflich mit Kleingewerben selbstständig gemacht sind erstmals auf einem Markt. Foto: Lars-Peter Dickel / WP

Wer sich ausreichend über Pilze und Pflanzen informiert hat oder dessen Interesse dem Kunsthandwerk gilt, der konnte an zahlreichen Ständen auf dem Wilhelmsplatz oder im Haus des Gastes vorbeischlendern. Kleidung, Schmuck, Dekoartikel oder auch Speisen, Getränke und Musik luden zu einem ausgiebigen Bummel ein. Am Sonntag kamen dann noch Geschäftsöffnungen und das warme Wetter hinzu. So wurde der klassische Herbstmarkt wieder zu einem Publikumsmagneten für Bad Laasphe.

Kunsthandwerk und Schmuck gehören zum Ausstellungsangebot des Herbstmarktes im Haus des Gastes. Foto: Lars-Peter Dickel / WP

