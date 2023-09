Herbstmarkt: „Pils trifft Pilz“ lockt nach Bad Laasphe

Bad Laasphe. Der Bad Laaspher Herbstmarkt „Pils trifft Pilz“ steht kurz bevor. Neben leckeren kulinarischen Angeboten sind wieder einige Highlights geplant.

Bunt und lebendig wie der Herbst – rund um das bewährte Motto „Pils trifft Pilz“ hat die TKS für das letzte September-Wochenende 23./24.9. auf dem Wilhelmsplatz und dem Haus des Gastes eine stimmungsvolle Vielfalt aus herbstlichem Markttreiben zusammengestellt, das die Besucher auf die goldene Jahreszeit einstimmen wird. Zusätzlich öffnen die Händler der Stadt am Sonntag von 14 bis 18 Uhr ihre Türen. Besucher dürfen sich auf über 50 Aussteller freuen, die ihre einzigartig und liebevoll hergestellten Produkte am Herbstmarkt anbieten.

Im Sortiment sind handgearbeitete Kreationen aus den unterschiedlichsten Materialien, Kunsthandwerk und herbstliche Dekoartikel, Socken, Stulpen, Glaskunst, Handarbeit, Seifen und vieles mehr. „Pilz trifft Pils“ heißt es wie gewohnt kulinarisch an den vielen Bewirtungsständen. Leckere regionale Köstlichkeiten, deftig rustikale Pilzgerichte sowie Waffeln, Kuchen, Crepes und natürlich frisch gezapftes Pils treffen jeden Geschmack. Passend dazu lädt die Bosch Lounge, der gemütliche Biergarten, ein, die unterschiedlichsten Biersorten der regionalen Handwerksbrauerei zu testen.

Beim Bad Laaspher Herbstmarkt "Pils trifft Pilz" wird für jeden Geschmack etwas zu finden sein. Foto: TKS Bad Laasphe GmbH

Ob gemütlich in der Spätsommersonne entspannen, Freunde treffen oder einfach dem regen Treiben zuschauen, hier findet jeder seinen Platz. Für gute Stimmung sorgen dabei am Samstag die Hitbreaker sowie am Sonntag die Gipfelstürmer auf der Außenbühne. Für das „Pils“ sorgt während des Marktes die Bad Laaspher Handwerksbrauerei Bosch. Alle Biere werden nach überlieferten Familienrezepten und dem slow brewing Konzept gebraut.

Da schmeckt man die traditionelle Braukunst und Liebe zum Produkt mit jedem Schluck. „Pilze“ sind bei der diesjährigen Witterung überall zu sehen. Wer noch mehr davon möchte, findet diese im Pilzkundemuseum. Hier sind garantiert über 900 verschiedene Pilzarten als gefriergetrocknete Exponate zu finden. Der Herbstmarkt bietet die perfekte Gelegenheit, die große Ausstellung zu besuchen, die nicht nur Pilzexponate, sondern auch ganz schön viele Kuriositäten rund um das Thema Pilz zu bieten hat. Am Herbstmarkt Wochenende ist das Museum im Haus des Gastes an beiden Tagen von 12 bis 17 Uhr geöffnet und der Eintritt ist frei! Wenn die Witterung es zulässt, wird zusätzlich eine Frischpilzausstellung zu sehen sein. Für einige Überraschungen sorgt zusätzlich die Pilz – Duftorgel. Pilzgerüche erkennen, wie das funktioniert? Das wird hier nicht verraten. Ab ins Museum und ausprobieren.

Während wetterunabhängig die zahlreichen Anbieter im Haus des Gastes ihre Artikel anbieten, finden sich noch weitere Verkaufsstände auf dem Wilhelmsplatz. Hier wird das Angebot durch Lederwaren, Wurst, Honig, Gewürzen, Stauden und einer ganzen Menge Kartoffeln ergänzt. Diese präsentiert der Gartenbauverein Bad Laasphe. Erich Bald zeigt in einer beeindruckenden Ausstellung die bunte Vielfalt alter Kartoffelsorten. Natürlich stehen die unterschiedlichsten Sorten auch zum Verkauf. Eine kleine Premiere hat der Herbstmarkt dieses Jahr auch zu bieten.

Erstmalig wird eine Staudengärtnerei vor Ort sein. Fabi´s Pflanzenparadies aus Girkhausen hat zusammen mit Bastis Baumschule aus Eslohe einen großen Stand mit selbst gezogenen winterharten Gehölzen, Sträuchern, Bäumen, Halbsträuchern, Stauden, Saisonblumen und vor allem Blumenzwiebeln bzw. Frühjahrsblühern wie Krokussen, Narzissen und Co, damit die Beete bestens für den Frühling vorbereitet werden können. Und auch die kleinen Marktbesucher können sich freuen.

Neben den Spielgeräten im Stadtgarten, gibt es eine Hüpfburg und Bastelmöglichkeiten. Samstag kann im Mitmach-Bastelzelt des TS-Präventionsteams zum Thema Herbst nach Herzenslust gemalt und gebastelt werden. Zusätzlich gibt es im Pilzkundemuseum an beiden Tagen eine ganz besondere Aktion. Hier können die Kleinen vorbereitete Holzpilze bemalen und selbst gestalten. Samstagnachmittag wird der Wilhelmsplatz zur Bühne.

Von 14.30 bis 15 Uhr gibt es eine sehenswerte Vorführung von Kindern und Jugendlichen des Tanzstudios Lilija Fischer aus Erndtebrück. Ein weiteres Highlight ist die beliebte Modenschau, welche Sonntag von 14 bis 14:45 Uhr auf der Außenbühne von KÖ13 durchgeführt wird, um auf die aktuelle Herbst- und Wintermode einzustimmen. Im Anschluss daran kann man direkt zuschlagen, denn von 14 bis 18 Uhr ist verkaufsoffen. Die Händler der Stadt öffnen ihre Türen und freuen sich auf zahlreiche Besucher. Die Stände des Herbstmarktes auf dem Wilhelmsplatz und im Haus des Gastes sind Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Verkaufsoffen in Bad Laasphe ist Sonntag von 14 – 18 Uhr. Die TKS, alle Aussteller, Händler und Gastronomen freuen sich auf Ihren Besuch, um gemeinsam den Herbstbeginn in Bad Laasphe zu feiern.

