Hesselbach: Arbeit, die man sich eigentlich sparen könnte

Da kann man immer wieder nur mit dem Kopf schütteln, wie unachtsam viele Mitmenschen die Natur behandeln. Ohne Gewissensbisse werden Müllberge im Wald, auf Parkplätzen und in Böschungen abgeladen und geraten dort in Vergessenheit – selbst Wittgenstein, eine der grünen Lungen der Bundesrepublik, bildet da keine Ausnahme. So jedenfalls der Eindruck von Oliver Theiß, Vorsitzender des Heimat-, und Verkehrsvereins Hesselbach, nach der Müllsammelaktion im und rund um den kleinen Ort an der Grenze zu Hessen.

„Es war eine gelungene Aktion, aber viel erfolgreicher, als wir es gehofft hätten“, sagt Theiß im Gespräch mit unserer Redaktion. „Neben Autoreifen haben unsere fleißigen Helfer auch ganze Computer, Bildschirme und Koffer voller Klamotten vom Waldboden aufgelesen. Eine solche Verschmutzung ist absolut ärgerlich.“

Sechs Kleingruppen machen einen großen Container voll

Knapp 30 freiwillige Helfer hatten sich am Samstag zusammengefunden, um den 600-Einwohner-Ort in Schuss zu bringen. In coronakonformen Kleingruppen fuhren die Hesselbacher mit ihren Autos über Waldwege und Landstraßen, sammelten alles auf, was nicht in die Natur gehört – eine Tradition, die es im Laaspher Ortsteil schon seit vielen Jahren gibt. „Das war unser Vorteil. Die meisten Teilnehmer kennen das Prozedere und waren dementsprechend gut organisiert. Leider ist aufgrund der Pandemie ein gemeinsamer Tagesabschluss ausgefallen“, erklärt Theiß, der die Fahrtrouten und Anmeldeformulare für die Müllsammelaktion im Vorfeld über das Internet dirigiert und eingeteilt hatte. So fuhren die sechs Kleingruppen die Strecken doppelt ab, um auf gar keinen Fall etwas zu übersehen – ein ganzer Container voller Müll kam am Ende zusammen.

Besonders schlimm hatte es einen Parkplatz zwischen Hesselbach und Banfe erwischt. Dort, so Theiß, habe sich über die letzten Monate eine regelrechte Mülldeponie gebildet. „Das war die schlimmste Ansammlung. Dort haben wir mit vier Leuten ganze zwei Stunden verbracht. Volle Babywindeln, Autoreifen und reichlich Unrat haben die Leute einfach dort abgeladen. Teilweise mussten wir Müllberge aus der Erde ausgraben. Ich hoffe, dass ein solch achtloses Verhalten in Zukunft eingestellt wird.“

Theiß: „Natur wird mit Füßen getreten“

Das jedenfalls wünschen sich die Anwohner und vor allem die fleißigen Sammler. Denn offensichtlich sehe die Stadt Bad Laasphe keine Dringlichkeit, selbst in Aktion zu treten, weshalb der Heimat-, und Verkehrsverein sich der Sache selbst annehmen müsse. „Gerade bei uns ist die Natur das Reizvolle und das Kapital der Region. Und das wird mit Füßen getreten“, schüttelt der 35-jährige Vorsitzende den Kopf. Denn auch wenn diese Aktion als „Erfolg“ zu verbuchen sei, hätte man sich einen solchen Arbeitseinsatz schlichtweg sparen können – wenn die Mitmenschen respektvoller mit der Natur umgehen würden.