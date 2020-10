Hesselbach: Großer Zuwachs bei Canticum Novum

Corona und der vierte Meisterchortitel prägten das Jahr des Canticum Novum. Und es gibt eine besondere Ehrung.

Hesselbach. Auch für die Sängerinnen des CNW Hesselbach war dieses Jahr geprägt von den Auswirkungen der Corona-Krise. Nun aber trafen sich die Mitglieder, um gemeinsam auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Dieses stand ganz im Zeichen des Erreichens des vierten Meisterchortitels – anstrengend und arbeitsintensiv. Doch der Aufwand lohnte sich, denn im September 2019 holten sich die Frauen in Olpe den vierten Meisterchor in Folge für die nächsten fünf Jahre. Diesen Erfolg verdankt der Chor, nicht zuletzt, dem konzentrierten Arbeiten ihrer Chorleiterin Katja Kaiser, die nun auch frisch gebackene Kreischorleiterin ist.

Anne Gerhard wird Ehrenvorsitzende

Ob man diesen Erfolg noch einmal wiederholen kann, wird sich zeigen. Das CNW einen Zuwachs von neun Sängerinnen bekam, schafft für dieses Ziel natürlich ein solides Fundament. In diesem Jahr stand der gesamte Hauptvorstand zur Wahl an. Da Anne Gerhardt bereits im letzten Jahr ankündigte, das Amt der 1. Vorsitzenden zur Verfügung zu stellen, entschloss sich der „alte“ Vorstand schon im März, aufgrund der aktuellen Situation, diese Position im Rahmen einer Briefwahl/per Mail neu zu besetzen. Simone Diehl wurde somit in dieses Amt gewählt. Am Freitag folgten die anderen Positionen. Die 2. Vorsitzende Nicole Gerhardt-Hinkelmann, die Kassiererin Elke Liß und die Notenwartin Martina Schmidt wurden in ihren Ämtern bestätigt. In die Position der Schriftführerin wurde Sabine Schäfer gewählt, die dieses Amt von, der auf eigenen Wunsch ausgeschiedenen, Christine Lotz übernahm. 2. Kassenprüferin wurde Karola Gücker.

Das Highlight des Abends war jedoch der Punkt Ehrungen. Für nur zwei Fehlstunden wurden Anne Gerhardt und Simone Diehl, für nur drei Fehlstunden Elke Liß und Christine Lotz mit einem Präsent bedacht. Nicole Gerhardt-Hinkelmann wurde mit Blumen und Urkunde für 25 Jahre aktives Singen geehrt. Die aus dem Vorstand ausgeschiedene Anne Gerhardt wurde von der neuen Vorsitzenden Simone Diehl für ihr Wirken der letzten 22 Jahre für den Chor und von Katja Kaiser für ihren gemeinsamen Weg mit einem Dank bedacht. Zudem wurde Anne Gerhardt zur Ehrenvorsitzenden ernannt. Die Frauen hatten auch noch ein Album mit eigenen Erinnerungen für ihre „ehemalige Vorsitzende“ zusammengestellt, die sich, sichtlich gerührt, für alles Gesprochene und Geschenkte aus ganzem Herzen bedankte.

Terminplanungen nicht möglich

Momentan wird in der Volkshalle Feudingen geprobt, die den Anforderungen der Hygiene-und Abstandsregeln entspricht und von der Stadt Bad Laasphe unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird. Wie sich die Zukunft gestaltet, ist, wie bei jedem Verein, weiterhin ungewiss. Ebenfalls sind Terminplanungen zurzeit leider nicht möglich. Und auch das Ständchen für alle Geehrten musste ausfallen. „Das Ständchen werden wir nachholen, sobald es wieder erlaubt ist“, sagte Simone Diehl zuversichtlich.