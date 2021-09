Hesselbach: Meisterchor hofft auf Rückkehr zur Normalität

„Es liegt noch ein arbeitsreicher Weg vor uns, bis wir wieder die Qualität von vor Corona erreichen“, so Chorleiterin Katja Kaiser.

Hesselbach. Der Chor Canticum Novum Wittgenstein konnte jetzt im Dorfgemeinschaftshaus Hesselbach endlich die ausgefallenen Jahreshauptversammlung für das vergangene Jahr nachholen. Da es über 2020 nicht wirklich viel zu berichten gab, fielen Jahresbericht und Kassenbericht ziemlich kurz aus. Der Chor hatte natürlich, wie alle anderen auch, schwer unter Corona zu leiden. 2020 fielen alle geplanten Auftritte und Veranstaltungen aus. Die Chorproben konnten nur im Sommer von Juni bis Oktober unter strengsten Hygiene-und Abstandsregeln stattfinden.

In der Versammlung wurde nur die Position eines Kassenprüfers neu gewählt. Corinna Kuhli übergab diese Aufgabe an Anne Gerhardt. Da seit der letzten Versammlung die eine oder andere Sängerin einen runden Geburtstag hatte, dieser aber ja nicht gewürdigt werden konnte, gratulierte der Vorstand diesen Sängerinnen noch nachträglich und bedachte sie mit einem Geschenk.

Ehrungen

In diesem Jahr gibt es bei CNW keine Jubiläen, aber Elke Liß (40 Jahre Vorstandsarbeit), Corinna Kuhli, Rita Leister und Vera Sänger-Saßmannshausen (jeweils 25 Jahre Aktives Singen) werden für ihr Engagement bei der geplanten Zentralehrung des Sängerkreises Wittgenstein im November in der Fritz-Henkel-Halle ausgezeichnet. Der Chor gratulierte vorab allen zu Ehrenden mit einem Blumengruß.

Die Mädels von Canticum sind guten Mutes, dass es so langsam wieder in die Normalität geht und der Vorstand und die Chorleiterin freuen sich, dass alle 32 aktiven Sängerinnen noch dabei sind. Die regelmäßigen Proben haben wieder begonnen, die Stimmen werden wieder sicherer. Alle hoffen darauf, dass die ausgefallenen Veranstaltungen im nächsten Jahr nachgeholt werden, neue hinzukommen und der Chor sich dann auch wieder in gewohnter Form präsentieren kann.

Ausblick

„Es liegt noch ein arbeitsreicher Weg vor uns, bis wir wieder die Qualität von vor Corona erreichen“, so Chorleiterin Katja Kaiser. Um diesem Ziel ein Stückchen näher zu kommen, wurden Stimmen und Vorschläge der Sängerinnen gesammelt, wie man Proben gestalten kann, um so effektiv wie möglich zu arbeiten. Vorsitzende Simone Diehl schloss die Versammlung mit dem Versprechen, die konstruktiven Ideen aufzuarbeiten, auszuwerten und eine für alle zufriedenstellende Lösung zu finden.

